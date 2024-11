Il est des défaites qui font plus mal que d'autres et, surtout, qui laissent des traces. Celle qu'ont connue les Nuggets lundi face aux Knicks semble appartenir à cette catégorie. Balayés sans vergogne par les hommes de Tom Thibodeau devant leurs fans, les champions 2023 n'ont pas existé face à l'orgie offensive new-yorkaise (145 points, 45 assists, 61% d'adresse globale, 52% à 3 points...). Un raté qui a eu le don de mettre Mike Malone, le technicien de Denver, sur les nerfs.

L'ancien assistant des Kings s'est ainsi lâché en conférence de presse. "Russell Westbrook est vocal, mais il nous faut plus que Russell. J'ai besoin d'entendre Nikola Jokic, j'ai besoin d'entendre Jamal Murray. J'ai besoin d'entendre les mecs qui sont là depuis un moment." Avant de poursuivre. "Ce soir on a été humiliés. Alors ce serait bien de montrer un peu de leadership, de dureté, de combat, et de jouer comme si cela nous importait vraiment. Il n'en a rien été ce soir."

Passablement déçu par le comportement de ses protégés, Mike Malone ne décolérait pas. "On ne va pas passer l'éponge. On ne passe pas l'éponge lorsqu'on est humiliés. On ne passe pas l'éponge sur 145 points encaissés. On ne passe pas l'éponge lorsqu'on ne fait pas les efforts et qu'on ne se bat pas. Je ne passe l'éponge sur rien."

Des propos forts auxquels les deux stars incriminées ont réagi, à commencer par Nikola Jokic, auteur d'un petit match au regard de ses standards face aux Knicks (22 pts, 7 rbds, 7 asts et -20 de plus minus). Le MVP en titre lâchait ainsi avec une pointe d'humour. "Prendre une droite, ça permet de se réveiller." Avant de reconnaître, reprenant les mots de son entraîneur, les errements de ses coéquipiers face à NY. "Le coach a raison. On était à -20 (-23) à la mi-temps. Je ne comprends pas comment. On ne s'échauffe pas, on ne se réveille pas ou on ne joue pas assez dur. Je ne sais pas d'où vient le problème, mais on doit faire un meilleur travail collectivement."

Visé lui aussi par Mike Malone, Jamal Murray ne fuyait pas ses responsabilités au sortir de la rencontre. "On a des vies en dehors du basket. On vient de taper les Lakers à L.A. Certains de nos joueurs vivent à L.A. et y sont donc restés. je crois donc que tout le monde n'était pas focus sur le match ce soir. Et c'est ce qui arrive lorsque vous n'êtes pas concentré. Ce n'est pas la faute du coach, ce n'est pas la faute de nos choix tactiques, c'est entièrement du fait des joueurs sur le terrain."

8èmes à l'ouest avec un bilan de 9 victoires pour 7 défaites, Denver aura l'occasion de rebondir et de montrer un meilleur visage mercredi sur le parquet du Jazz.

