Gilbert Arenas, sa sortie raciste sur le Soudan du Sud

Voilà quelques semaines que Gilbert Arenas n'avait plus dit de grosse ânerie. Là, l'ancien joueur NBA a profité du match entre Team USA et le Soudan du Sud ce weekend pour faire étalage de sa xénophobie et, peut-être même encore plus, de son racisme. En réaction au fait que les Américains étaient passés tout près d'une défaite contre les Soudanais, l'ex-arrière des Washington Wizards a déclaré :

"Les gars ont failli perdre contre des Africains (rires). On a failli perdre contre des... (il mime des tirs de sarbacane). Le King a dû nous sauver. On a failli perdre contre la tribu Ahi Ahi. C'est dingue. Embiid a lâché le match pour ses cousins. On est pas censé perdre contre Air Up There (le film où Kevin Bacon va recruter un jeune joueur en Afrique, NDLR). [...] Ils n'ont même pas de chaussures. Ce sont les Etats-Unis qui leur donnent leurs chaussures. Là-bas, ils n'ont que des cercles, pas de filet. J'ai vu que Manute Bol devait marcher une heure et demie pour trouver un panier de basket. [...] Ils tirent sur des putains de paniers en bois, dans la boue et sans chaussures".

Bien joué, Gilbert. Tu t'es dépassé sur ce coup-là.

On notera que le Soudan du Sud était déjà une équipe très intéressante et en progression lors de la Coupe du monde, avec un effectif de joueurs de qualité dont certains ont goûté à la NBA ou évoluent même toujours en NBA.

Wenyen Gabriel a un cœur en or