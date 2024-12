Il est lààààààà ! Il est arrivé !!!!!! Il est VIVANT !!! Il est trop beauuuuuuuuuu !

Ca se sent que l'on est hyper fiers de notre bébé ?

On crie trop fort ?

Pardon, pardon. C'est vrai que ça manque peut-être un peu de modération.

Bon... on va faire simple.

Des images et une petite vidéo valent toujours mieux que des longs discours.

Donc voici les premières images live de notre tout dernier opus :

GOATS

3 livres achetés, 1 livre offert !

Don Draper a validé cette promo incroyable !

Jusqu'à dimanche 23h59, nous avons décidé de vous faire un joli cadeau. Pour 3 Mooks, livres, abonnements achétés sur notre shop, nous vous offrons le livre "Une saison en enfer".

Petit tips : tu fais plaisir à 3 amis/tontons/cousins en offrant 3 cadeaux de Noël et toi, tu gardes le bouquin gratos. Elle est pas belle la vie ?

Et sinon, pour Noël, on vous propose toujours :

Des offres d'abonnements (avec le petit bon cadeau à imprimer, easy on vous dit) Des packs premium à prix très doux pour rendre heureux sans se ruiner Des Mooks et du livre unitaires, car c'est toujours très efficace

Et on vous offre les frais de port dès 50€ !

(euh, là, même Don Draper trouve que le niveau marketing atteint par REVERSE est époustouflant)