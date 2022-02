Goran Dragic est libre, sa nouvelle équipe bientôt connue

En retrait depuis son transfert aux Toronto Raptors - où il n'a joué que 5 matches avant de se mettre à l'écart du groupe - Goran Dragic va enfin pouvoir retrouver les parquets. Le Slovène a été envoyé aux San Antonio Spurs le jour de la deadline. Il a depuis négocié son buyout avec la franchise texane.

Goran Dragic has agreed to a contract buyout with the Spurs and is entering free agency, sources tell @TheAthletic @Stadium. A slew of teams will now pursue the 14-year veteran.

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 15, 2022