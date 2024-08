A 34 ans seulement, Gordon Hayward a annoncé jeudi sa retraite. Hayward, qui a passé 14 saisons en NBA, était libre de tout contrat après la fin de sa courte et très décevante aventure à Oklahoma City. Délivré de Charlotte avant la dernière deadline des trades et envoyé au Thunder, Hayward n'a jamais réussi à s'imposer aux yeux de Mark Daigneault, le coach d'OKC. Son rôle, en saison régulière et encore plus en playoffs, n'aura jamais vraiment évolué positivement.

Outre ses exploits universitaires avec Butler sous les ordres de Brad Stevens, Gordon Hayward aura accompli une carrière plus qu'honorable avec une sélection au All-Star Game 2017 et quelques grosses saisons sous le maillot du Jazz. Son parcours a pris un triste virage à son arrivée à Boston, alors que l'ailier devait décoller et passer un cap en termes d'ambitions collectives. Sa très grave blessure dès son premier match sous les couleurs des Celtics a marqué les esprits et il n'est plus jamais revenu au niveau qui était le sien avant ça.

Egoïsme, incompatibilité et réunions inutiles : Hayward raconte le fail des Celtics 2019

En 835 matches de saison régulière, Gordon Hayward aura tourné à plus de 15 points de moyenne, avec un profil de basketteur très complet. Personnage plutôt discret, il avait néanmoins récemment raconté dans le podcast de Paul George, les raisons qui, selon lui, avaient fait échoué le projet Boston à l'époque.

Paul George, justement, est désormais le dernier joueur de la Draft 2010 à être encore en activité en NBA.