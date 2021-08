Kevin Durant est le meilleur joueur du monde. Revenu d’une déchirure du tendon d’Achille, le double champion NBA martyrise toujours autant les défenses. Les défenses du monde entier. Déjà monstrueux pendant la saison et les playoffs, il a aussi mené Team USA à la médaille d’Or Olympique. En impressionnant à chaque fois. Pour Grant Hill, il est la principale raison du succès des Américains.

« Nous avions celui qui est peut-être le meilleur attaquant de l’Histoire avec nous », note l’ancienne superstar NBA.

Ce n’est pas la première fois que Kevin Durant est considéré comme l’un des scoreurs les plus prolifiques et les plus complets de tous les temps. Si ce n’est tout simplement le meilleur. Il est tellement efficace. Sans aucune faille. Bien sûr, Michael Jordan mérite aussi ce titre. Mais KD est plus long – moins costaud cependant – et, époque oblige, c’est un tireur bien plus adroit à trois-points. La comparaison est difficile. Mais ce n’est pas honteux de penser que la superstar des Brooklyn Nets est l’attaquant le plus dangereux de l’Histoire.

Après, on peut aussi penser que Grant Hill, manager de Team USA, essaye déjà de séduire son joueur pour le pousser à revenir en sélection.

La révélation de Kemba Walker au sujet de Kevin Durant et les Knicks