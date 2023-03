Grant Williams, une frustration qui grimpe à Boston…

Il va falloir surveiller, avec attention, la situation de Grant Williams aux Boston Celtics. Important dans les réussites de la franchise l'an dernier, l'intérieur, perturbé par un problème au coude, connait un exercice 2022-2023 plus mitigé. Au point même d'avoir un statut moins important dans la rotation de son coach Joe Mazzulla.

Le joueur de 24 ans n'a plus dépassé les 17 minutes sur le parquet lors de 4 des 5 derniers matches des siens. Forcément, le natif de Houston commence à avoir du mal à cacher sa frustration face à ce déclassement sportif.

"Si j'étais heureux en ce moment, cela voudrait dire que je me fous complétement du basket. Pour moi, je dois simplement aller sur le parquet et faire ce qu'on me demande. Je me retrouve dans cette position.

Je ne suis pas la première option, je ne suis pas la dernière, donc je dois me concentrer sur ce que je peux contrôler", a soufflé Grant Williams pour The Athletic.