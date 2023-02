Grant Williams, de l’intérêt et un gros contrat attendu…

Les Boston Celtics ont décidé de conserver Grant Williams lors de la deadline des trades. Pourtant, la situation de l'intérieur reste très incertaine. Agent libre protégé l'été prochain, le jeune joueur de 24 ans dispose d'une grosse cote de popularité sur le marché.

Et on ne sait pas si les Celtics vont accepter de s'aligner sur une éventuelle offre XXL. En tout cas, dans l'immédiat, Boston l'a jugé trop important pour l'échanger en cours de saison. De son côté, le natif de Houston se sait convoité.

Ainsi, selon les informations du journaliste Marc Stein, Williams vise un deal à 20 millions de dollars par saison ! Pour réclamer un tel contrat, il se base sur le salaire obtenu par Keldon Johnson du côté des San Antonio Spurs.

Sur le marché, on peut penser que les enchères vont grimper entre ses prétendants. Au point d'atteindre ce moment ? Il s'agit d'un scénario possible. Et quid de la décision des Celtics face à une telle proposition ?

Bien évidemment, la suite de cet exercice s'annonce décisive pour le futur de Grant Williams. Si ce dernier joue un rôle majeur dans les succès de Boston en Playoffs, ses dirigeants auront probablement l'envie de sortir le chéquier...

