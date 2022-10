Quand Grant Williams répond à la presse… déguisé en Batman

Un joueur NBA qui se pointe à son match déguisé pour le soir d’Halloween, c’est la coutume. En revanche, qu’il renfile son costume après la rencontre pour se glisser à nouveau dans son personnage, c’est assez inédit. Grant Williams a fait tomber une barrière en débarquant en Batman à son point presse après la victoire des Boston Celtics contre les Washington Wizards (112-94).

"Yo what the f*ck is you doing?"

- Jayson Tatum

