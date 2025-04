Gregg Popovich a fait un malaise, doit-il vraiment revenir ?

Gregg Popovich est de retour chez lui et va bien. Mais la nouvelle relayée vendredi par Shams Charania d'ESPN n'est pas des plus rassurantes. Elle ne va en tout cas pas dans le sens d'un retour du mythique coach des Spurs sur son banc bien-aimé la saison prochaine. Pop a été victime d'un malaise mardi soir, alors qu'il se trouvait dans un restaurant de San Antonio.

Après avoir perdu connaissance, le quintuple champion NBA de 76 ans a été pris en charge par une ambulance pour être conduit à l'hôpital le plus proche. Il y a reçu des soins et a pu regagner son domicile. En novembre dernier, Gregg Popovich avait été victime d'un accident cardio-vasculaire qui l'avait contraint à se mettre en retrait, avec l'espoir de revenir au jeu la saison prochaine.

Mitch Johnson a assuré l'intérim et il ne paraît presque pas raisonnable pour Pop de mettre sa santé en péril aujourd'hui. Il aura près de 6 mois pour récupérer et poursuivre sa rééducation, avant de décider de retrouver son poste ou non.

On adorerait évidemment le revoir sur le banc pour s'occuper de Victor Wembanyama et de ses camarades, mais seulement s'il y a la garantie qu'il saura se ménager.

