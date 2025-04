Les résultats de la nuit en NBA

Heat @ Hawks : 123-114

Mavs @ Grizzlies : 106-120

- Anthony Davis n'a pas suffi. Malgré 40 points de l'homme qui a servi à justifier le trade de Luka Doncic aux yeux de Nico Harrison, les Dallas Mavericks ont vu leur saison prendre fin cette nuit à Memphis. Les Mavs ne verront pas le 1er tour après leur défaite sur le parquet des Grizzlies. Un revers logique au vu de la physionomie d'un match que Tuomas Iisalo et ses hommes ont rapidement pris par le bon bout.

Ja Morant (22 pts, 9 asts) a joué malgré sa blessure à la cheville et le tandem Jaren Jackson Jr (24 pts) - Desmond Bane (22 pts, 9 asts), avec l'aide de Zach Edey (15 pts, 11 rbds, 2 blks), a fait le job. Si les Mavs ont réduit l'écart après avoir compté 25 points de retard en 1e mi-temps, ils n'ont jamais été suffisamment menaçants pour faire trembler les Grizzlies.

Davis a encore dû combattre une blessure, cette fois au mollet et dans le 4e quart-temps, et n'a pas terminé la rencontre. Tout un symbole...

I’m fucking dying bro wait for Nico reaction pic.twitter.com/1XBCUDzTxm — whristan (@whristan1) April 19, 2025

Memphis se prépare maintenant à un affrontement pour le moins compliqué face à Oklahoma City au 1er tour des playoffs, mais l'essentiel est assuré après une fin de saison agitée et le renvoi du coach Taylor Jenkins. Les Grizzlies ont perdu leurs quatre matches de saison régulière contre le Thunder cette saison.

- A Atlanta, par contre, il y a vraiment eu match. Après plusieurs affrontements à sens unique, on a enfin eu droit à une rencontre de play-in accrochée. Les Hawks et le Heat ont dû passer par la prolongation pour se départager et c'est l'équipe avec le plus de bouteille qui s'est qualifiée pour le 1er tour des playoffs. Miami a rejoint Cleveland au 1er tour des playoffs et est devenu la première équipe classée 10e en saison régulière à sortir du play-in.

Les Floridiens ont d'abord dilapidé 17 points d'avance, puis ont vu Trae Young (29 pts, 11 asts) arracher l'overtime à un peu plus d'une seconde du terme.

TRAE YOUNG SENDS IT TO OVERTIME ‼️ pic.twitter.com/V734a8LUm9 — NBA (@NBA) April 19, 2025

Il a fallu retrouver son calme et compter sur Tyler Herro (30 pts) et Davion Mitchell (15 pts), dont les cinq paniers à 3 points cumulés en prolongation ont permis aux hommes d'Erik Spoelstra de plier l'affaire.

Malheureusement, Zaccharie Risacher est passé à côté du rendez-vous (3 pts à 1/11) et n'a foulé le parquet que 16 minutes avant que Quin Snyder ne décide d'utiliser d'autres options.

Miami affrontera donc Cleveland au 1er tour des playoffs. Là aussi, la mission est accomplie, au terme d'une saison régulière chaotique et marquée par le trade de Jimmy Butler à Golden State.

