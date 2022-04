Gregg Popovich s’agace d’une question sur sa possible retraite

La saison des San Antonio Spurs s'est terminée la nuit dernière. Lors du Play-In, la franchise texane a subi la loi des New Orleans Pelicans (103-113). Le bilan reste tout de même plutôt positif pour les hommes de Gregg Popovich, qui ont bien terminé cet exercice pour chiper la place des Los Angeles Lakers.

Et désormais, une question commence logiquement à se poser : le coach a-t-il dirigé son dernier match en NBA ? A 73 ans, l'entraîneur des Spurs a toujours maintenu le flou sur ses intentions.

Par contre, il ne s'agit pas d'une question à poser devant lui après une élimination.

"Cette question est inappropriée", a lancé Gregg Popovich, le regard noir.

Si la fin approche logiquement pour le coach texan, il y a encore des doutes sur son futur. Contractuellement, il serait d'ailleurs encore lié à San Antonio jusqu'en 2023. Mais avec les relations entre les deux parties, elles peuvent totalement s'entendre si Popovich souhaite dire stop.

Sur le banc des Spurs depuis 1996, le natif d'East Chicago a écrit l'histoire de cette formation, mais aussi plus globalement de la NBA. Avec une place assurée au Hall of Fame, Gregg Popovich aura le luxe de choisir le moment de sa sortie. Et le moment de son annonce également.

