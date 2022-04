Gregg Popovich, incapable philosophiquement d’envisager le tanking

Après leur début de saison compliqué, les San Antonio Spurs auraient très bien pu choisir la voie du tanking. Sur le long terme, ça aurait pu s’avérer une bonne stratégie. Sauf que ce n’est pas le genre de la maison. Et Gregg Popovich a rappelé que ça n’a jamais été une option envisageable.

« Une des raisons à cela, c’est que ce n’est pas qui nous sommes. Ce n’est pas ce que je suis », a expliqué Gregg Popovich. « Je ne peux pas opérer comme cela. Ce qui est probablement pas la philosophie globale la plus intelligente à avoir, et je le conçois. Mais nous sommes qui nous sommes. On va aller de l’avant et se battre. »

Pourtant, les San Antonio Spurs sont la preuve vivante que ça peut payer. En finissant à la troisième plus mauvaise place de la saison 1996-97, ils ont pu décrocher le premier pick et associer Tim Duncan à David Robinson. Mais ça ne relevait déjà pas à l’époque d’une quelconque stratégie. Mais plus d’un incroyable mix de malchance et de chance.

David Robinson avait été victime d’une blessure au dos dès la présaison. Dans une saison catastrophique (3-15 pour commencer, une palanquée de blessés dont Sean Elliott qui a manqué 43 matches ou Chuck Person qui n’a pas joué de l’année), ils auraient pu lâcher. Ils ont quand même fait rejouer D-Rob en décembre. Manque de pot, il s’est blessé à nouveau. Bref, le tanking n’était pas un choix cette saison-là.

Et il n’en a pas été un cette année. Les San Antonio Spurs ont finalement réussi à raccrocher in extremis les play-in, grâce à un 7-3 sur les dix derniers matches. Plus qu’une énième participation en postseason, Gregg Popovich a vu dans ce parcours une belle leçon pour ses jeunes joueurs :

« Je pense que les jeunes joueurs ont pu comprendre que, moralement et philosophiquement, continuer à se battre, à concourir est la bonne chose à faire. Franchement, je ne sais pas comment je pourrais aller dire à mon équipe ‘Ok les gars, nous n’allons pas jouer de la manière dont nous devrions’ ou comment leur faire comprendre, avec un clin d’œil ou un hochement de tête. Je pense que ce n’est pas rendre service aux joueurs de ne pas les laisser performer au meilleur de leurs capacités. Je pense que ces leçons sont très importantes pour leur carrière. On espère qu’à terme, ces valeurs qu’ils en auront tiré leur permettront d’évoluer à un niveau encore plus élevé plus tard. Je comprends le point de vue opposé, je ne peux juste pas le faire. »

Amen.

