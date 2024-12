Gregg Popovich donne de ses nouvelles, un mois et demi après son AVC

Absent depuis un mois et demi après avoir été victime d'un accident cardio-vasculaire, Gregg Popovich a donné de ses nouvelles lundi dans une déclaration communiquée par les Spurs. Le head coach mythique de San Antonio s'est montré rassurant, avec la pointe d'humour qu'on lui connait.

« Ces six dernières semaines ont certainement été inattendues pour ma famille et moi-même […] Je travaille actuellement à ma guérison et veux prendre un moment pour vous dire que l'énorme soutien que l'on a pu recevoir a été débordant dans le meilleur sens du terme. J'aimerais être avec vous, mais pour le moment ma famille et moi devons nous contenter de vous exprimer notre éternelle gratitude. Personne n'est plus impatient de me voir revenir sur le banc que les personnes talentueuses qui dirigent mon processus de rééducation. Ils ont rapidement compris que je ne suis pas vraiment du genre à me laisser coacher. »

Depuis son accident, Gregg Popovich est remplacé par son assistant, Mitch Johnson. Aucune date de retour n'a pour le moment été évoquée pour le quintuple champion NBA de 75 ans.