Voilà quelques jours que Gregg Popovich ne s'était pas braqué lors d'une conférence de presse avec Team USA. Au sortir de la victoire américaine contre l'Australie en demi-finale du tournoi olympique, Pop a vu rouge après une question. Un journaliste présent à Tokyo a demandé au coach des San Antonio Spurs s'il avait une préférence concernant l'adversaire de son équipe en finale, alors que l'autre rencontre du dernier carré opposera la France à la Slovénie à 13 heures.

Gregg Popovich n'est pas fou. Et surtout, à aucun moment il ne s'est départi de sa posture humble depuis qu'il est à la tête de Team USA. C'est d'ailleurs quelque chose qui lui a été reproché lors du Mondial 2019, mais aussi lors de la préparation et au 1er tour des Jeux Olympiques.

L'équipe de France a battu les Etats-Unis dans le groupe A et la Slovénie a sans doute le meilleur joueur du monde en FIBA, Luka Doncic. Afficher une préférence serait pour le moins dangereux pour Gregg Popovich...

USA's Gregg Popovich on whether he wants to face France or Slovenia for gold: "You really think I'm going to answer that question? How long have you been a reporter? You must be talking to some dumb coaches. I wouldn't touch that with a 10-foot pole. You've got to be kidding."

