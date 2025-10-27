Les Spurs rendent discrètement un bel hommage à Gregg Popovich

Les San Antonio Spurs ont hissé une bannière en l'honneur de Gregg Popovich au plafond de leur salle.

Gregg Popovich n’est pas parti en ses propres termes. Diminué par une crise cardiaque survenu en novembre 2024, le coach légendaire des San Antonio Spurs a finalement décidé de ne pas reprendre sa place sur le banc, refermant ainsi une carrière absolument incroyable à la tête de la franchise texane. C’est donc à l’occasion du premier match à domicile que les éperons ont décidé de lui rendre hommage.

Pas de longue cérémonie pompeuse. Les dirigeants savent bien qu’il n’aurait pas apprécié d’être mis en avant de la sorte. Du coup, une simple bannière à son nom a été élevée au plafond du Frost Center. Avec également 1390, son nombre de victoires à la tête des Spurs. Un record NBA évidemment.

Les joueurs ont eux fait honneur à leur ancien entraîneur à leur manière en s’imposant contre les Brooklyn Nets dans le sillage d’une nouvelle performance XXL de Victor Wembanyama (31 points, 14 rebonds, 6 blocks).

Mitch Johnson, ex-assistant de Gregg Popovich, assure donc sa succession sur le banc. Pop n’a pas quitté l’organisation pour autant puisqu’il occupe un rôle de Président des opérations basket. C’était déjà plus ou moins son poste à son arrivée à San Antonio avant qu’il se nomme à la tête de l’équipe en 1997. S’en sont suivis de nombreuses saisons glorieuses avec notamment 5 bagues de champions décrochées au côté de Tim Duncan, Tony Parker, David Robinson, Manu Ginobili ou encore Kawhi Leonard.

