Guerschon Yabusele lâche un message mystérieux sur X, trade en vue ?

Guerschon Yabusele a posté un message cryptique sur X "Quoi qu’il arrive demain…" et relance les rumeurs de trade autour des Knicks.

À New York, la trade deadline approche et tout le monde commence à lire des signes… même dans les tweets. Cette fois, c’est Guerschon Yabusele qui a dégainé un message suffisamment cryptique pour déclencher la loupe collective du côté des Knicks.

Dans la nuit, l’intérieur français a posté un message qui ressemble furieusement à un "au cas où" envoyé à l’univers, juste avant que le téléphone ne sonne. Sur X, Guerschon Yabusele a écrit :

« Quoi qu’il arrive demain, je suis extrêmement reconnaissant d’être là où j’en suis aujourd’hui. Petit contretemps pour grand retour, c’est ma devise préférée. Je vous aime. #777 »

Whatever happens tomorrow, I’m extremely blessed to be in the position that I am today.

Minor setback for major comeback that’s my favorite.

Love y'all 🖤 #777 — Guerschon Yabusele (@yabusele28) January 23, 2026

Forcément, dans une NBA où le moindre emoji se transforme en sirène de police, la phrase "quoi qu’il arrive demain" a fait tilt. Et le timing n’aide pas à calmer les imaginaires. Il reste environ deux semaines avant la trade deadline, et New York travaille en coulisses pour améliorer un effectif en difficulté sur ce début d’année 2026.

Sur le terrain, Yabusele n’a pas trouvé la place espérée dans la rotation. Cette saison, il tourne à 2,9 points, 2,2 rebonds et 0,5 passe de moyenne. C’est loin du joueur revenu en NBA l’an dernier avec un vrai impact où il tournait à 11 points par match avec les 76ers.

Dans ce contexte, l’idée d’un départ devient presque… logique. Pas forcément parce que les Knicks veulent tourner la page façon drama, mais parce que son contrat peut servir de petite pièce de puzzle dans un deal plus ambitieux. Et quand le principal intéressé poste une bénédiction préventive, ça ressemble moins à un hasard qu’à un clin d’œil appuyé.

Pour l’instant, rien d’officiel, juste un message, un hashtag, et une NBA qui adore compléter les pointillés. Une chose est sûre, si demain apporte effectivement une annonce, personne ne pourra dire que Guerschon Yabusele n’avait pas laissé la porte entrouverte.

