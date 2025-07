Les Sixers ont-ils manqué de respect à Guerschon Yabusele ?

Les Philadelphia Sixers sortent d'une saison absolument galère où Guerschon Yabusele a été l'une des très rares satisfactions. Après plusieurs années en Europe, le Français est revenu en NBA et il a montré qu'il y avait sa place en compilant 11 points, 5 rebonds, 50% aux tirs et 38% à trois-points. Dès lors, il semblait évident que le joueur allait prétende à un salaire plus élevé une fois son contrat arrivé à expiration. Surtout après avoir payé une partie de son buyout du Real Madrid de sa poche. Mais il n'était pas contre un retour aux Sixers. Ces derniers ont refusé de mettre le prix.

"Le but, ce n'était pas de partir de Philly. Je me disais que je pouvais rester. S'il m'avait fait une belle offre, je serai resté. Mais ils ne m'ont presque pas fait d'offre. Enfin si, mais l'offre était très, très basse pour être honnête. Donc je me suis dit qu'ils ne voulaient pas vraiment que je reste", confie l'intéressé à SKWEEK TV.

Au final, Guerschon Yabusele s'est engagé pour 12 millions sur 2 ans avec les New York Knicks, enfin d'après ce qui a été rapporté. On l'imaginait même prendre plus que 6 millions par saison. Du coup, on se demande combien ont proposé les Sixers.