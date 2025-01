Guerschon Yabusele, trois cadors à l’affût…

Dans la saison galère des Philadelphia Sixers, Guerschon Yabusele incarne l'une des rares satisfactions. Mais depuis plusieurs jours, son avenir fait l'objet de quelques discussions à l'approche de la deadline des trades le 6 février.

Pourquoi ? Car sa réussite aux 76ers commence logiquement à susciter des intérêts en NBA. Avec les résultats décevants des 76ers, la franchise pourrait profiter de la popularité du Français, libre au terme de la saison, pour l'échanger et ainsi récupérer quelques atouts.

Une manière d'anticiper sa Free Agency et son probable départ pour décrocher un contrat plus lucratif. En tout cas, si les Sixers décident de tourner la page avec le Tricolore, les offres ne devraient pas manquer.

D'après les informations du média HoopsHype, plusieurs formations ont déjà affiché pour un trade de Yabusele. Et on retrouve notamment trois cadors dans cette liste : les Boston Celtics, les New York Knicks et les Denver Nuggets.

Pour l'intérieur de 29 ans, un trade pourrait donc représenter une belle opportunité afin de rejoindre un candidat aux Playoffs, même au titre NBA. Mais Philadelphie peut-il vraiment le perdre ? Il s'agirait d'un signal très négatif sur les ambitions de cette saison 2024-2025. En tout cas, Guerschon Yabusele peut se sentir courtisé...

Antoine explique pourquoi les Sixers pourraient trader Guerschon Yabusele