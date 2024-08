Guerschon Yabusele vers Philadelphie !

On savait que Guerschon Yabusele avait envie de revenir en NBA et que plusieurs franchises étaient intéressées par son cas. Normal après son magnifique tournoi olympique avec les Bleus. L'intérieur du Real Madrid devrait être exaucé et obtenir une seconde chance après son premier passage chez les Boston Celtics. D'après Shams Charania, Yabusele est en discussions avancées avec les Philadelphie Sixers et pourrait s'engager avec la franchise de Pennsylvanie durant l'intersaison.

D'autres équipes étaient en contact avec le "Dancing Bear", mais c'est a priori du côté de Philadelphie que Guerschon Yabusele poursuivra sa carrière. Le poste 4 n'est pas le plus garni chez les Sixers et on pourrait fréquemment voir l'international tricolore sur le parquet en compagnie de Joel Embiid, Paul George et consorts en Pennsylvanie.

Adrian Wojnarowski est venu un peu plus tard confirmer la nouvelle, avec un accord pour un contrat d'un an et 2.1 millions de dollars.