Pourquoi la saison 2001 peut devenir absolument historique

Michael Jordan a eu beau prendre sa (deuxième) retraite en 1998, la NBA restait encore entre de bonnes mains. La preuve avec cette saison 2000-2001, trois ans après, où les superstars pullulaient aux quatre coins du pays. La preuve avec les trois cinq majeurs cette année-là.

First All-NBA Team : Jason Kidd, Allen Iverson, Tim Duncan, Chris Webber, Shaquille O’Neal

Second All-NBA Team : Tracy McGrady, Kobe Bryant, Vince Carter, Kevin Garnett, Dikembe Mutombo

Third All-NBA Team : Gary Payton, Ray Allen, Karl Malone, Dirk Nowitzki, David Robinson.

Accrochez-vous bien. Il y a 13 Hall Of Famers dans cette liste ! Le plus beau ? Les seuls qui ne sont pas au panthéon du basket sont Vince Carter et Dirk Nowitzki. Deux joueurs qui devraient logiquement y être introduits dans les années à venir. Autrement dit, cette année 2001 serait la toute première de l’Histoire de la NBA à avoir 15 Hall Of Famers élus dans les différentes équipes types de la saison.