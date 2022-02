Harden-Simmons, la NBA n’a vraiment pas aimé les attitudes…

Le patron de la NBA Adam Silver a pointé du doigt les comportements de James Harden et Ben Simmons pour obtenir un trade.

Lors de la deadline des trades, les Brooklyn Nets et les Philadelphia Sixers ont réalisé un trade XXL. James Harden a notamment rejoint les 76ers, alors que Ben Simmons a pris la direction des Nets. Et dans les deux cas, les deux joueurs voulaient cet échange.

Outre son absence liée à un problème de santé mental ces derniers mois, l'Australien avait entamé une gréve l'été dernier pour réclamer son transfert. Et de son côté, l'ancien des Houston Rockets aurait forcé la main à ses dirigeants en annonçant son intention de partir l'été prochain.

Et sans surprise, le boss de la NBA Adam Silver a déploré de telles attitudes.

"Les joueurs qui obtiennent un départ par la force, ça ne représente pas une nouveauté dans cette ligue. Il est important d'avoir ce contexte. J'aimerais trouver un moyen pour que, dans la mesure où il y a des mouvements de joueurs, cela ne se passe pas de cette façon. J'accepte qu'il y ait toujours des conversations à huis clos. Notamment quand les équipes sont mécontentes, ou que les joueurs sont mécontents. Mais voir ces problèmes sortir publiquement, il s'agit de la dernière chose que vous voulez voir. L'une des choses que je continue à faire dans mon rôle est de réfléchir aux moyens d'améliorer le système", a confié le patron de la Ligue pour Yahoo Sports.

Avec un pouvoir de plus en plus fort accordé aux joueurs, un tel scénario risque pourtant de se reproduire. Surtout que finalement, James Harden et Ben Simmons ont obtenu ce qu'ils souhaitaient...

