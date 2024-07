Hartenstein explique les raisons de son départ, et on les comprend!

Priorité des Knicks derrière OG Anunoby au terme d'une seconde saison aboutie à New York, Isaiah Hartenstein a rejoint Oklahoma City cet été. L'ancien de Kaunas a décliné l'offre de prolongation de Gotham City, à hauteur de 72,5M$ sur 4 ans, pour s'engager auprès du Thunder pour un montant de 87,0M$ sur 3 ans. Soit la bagatelle de 11M$ de plus par an dans l'Oklahoma. Un contrat que le pivot ne pouvait évidemment pas refuser, comme il le racontait mardi au New York Post.

"Je me devais de me mettre à l'abri pour le reste de ma vie. Mais si ça n'avait pas été le Thunder, il est probable que je serais resté à NY, quitte à consentir un effort financier. Car j'ai adoré mon passage là-bas." Un choix cornélien que le natif de l'Oregon expliquait de manière très pragmatique. "Aujourd'hui j'ai l'opportunité d'être bien payé en continuant de jouer pour une équipe compétitive. C'est ce qui a fait la différence."

Confirmant que les Knicks avaient proposé le maximum pour le prolonger au regard de leurs contraintes financières, Hartenstein confiait également que Jalen brunson s'était fendu d'un discours pour le retenir. "Ils voulaient vraiment me garder, et j'ai beaucoup apprécié les mots de Jalen. C'était une décision très difficile, mais je ne pouvais pas laisser passer une telle opportunité."

Ironie de l'histoire, Jalen Brunson rempilait aux Knicks deux semaines après la signature de l'intérieur à OKC, laissant 113M$ sur la table des négociations pour permettre aux Knicks de garder davantage de flexibilité. Un geste que ne pouvait se permettre Isaiah Hartenstein, comme il l'expliquait en conclusion. "Nous ne sommes pas dans la même situation. Jalen a déjà gagné 100M$ en NBA. Cela étant, ils ne sont pas nombreux à faire ce genre de sacrifices dans la ligue. J'ai beaucoup de respect, en tant que joueur comme en tant qu'homme, pour ce qu'il a fait."