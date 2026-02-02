Atlanta monte un trade avec Portland et c’est une bonne nouvelle pour Zaccharie Risacher

C’est dans les petits moves que l’on peut parfois lire les grandes lignes des franchises. L’échange entre les Portland Trail Blazers et les Atlanta Hawks ne va pas révolutionner le championnat mais il donne plus de précisions sur la stratégie et l’ambition des deux équipes pour les derniers mois de la saison. Vit Krejci a donc été envoyé dans l’Oregon contre Duop Reath, joueur qui vient de se faire opérer et qui sera absent plusieurs mois, et deux seconds tours de draft.

Portland va essayer de sécuriser sa place au play-in et de se qualifier pour sa première campagne de playoffs depuis 2021 en récupérant l’un des snipers les plus adroits à trois-points en NBA. Le Tchèque de 27 ans tourne à 9 points et surtout 42% de réussite derrière l’arc cette saison et il est même l’un des meilleurs spécialistes en catch-and-shoot de loin (44%). Les Blazers sont actuellement dixièmes de la Conférence Ouest avec 4 victoires de plus que les Mavericks, leurs premiers poursuivants.

Le contrat du nouvel arrivant est très favorable : il lui reste deux saisons à moins de 3 millions mais il est éligible à une extension cet été. Les Blazers chercheront probablement à conserver le shooteur pour mieux entourer Deni Avdija, Damian Lillard et compagnie. Son arrivée risque en revanche de faire baisser le temps de jeu de Rayan Rupert et peut-être même de Sidy Cissoko.

Mais le bonheur des uns fait le malheur des autres. Zaccharie Risacher devrait lui avoir un temps de jeu accru au moment où ne sera plus limité en minutes suite à son retour de blessure. Vit Krejci était l’un des concurrents directs du Français et Quin Snyder partageait sa rotation entre les deux hommes (24 minutes pour Risacher, 22 pour Krejci).

Le trade tend à montrer que les Hawks ne vont pas hésiter à faire un léger pas de recul. Ils ont remis la main sur leur propre second tour 2027 (qui appartenait aux Blazers) et ils peuvent même virer Reath pour faire de la place dans l’effectif. Ils ont une collection de picks de plus en plus larges pour éventuellement partir à la chasse aux superstars et à Giannis Antetokounmpo.