Attention, émission spéciale pour le 100ème épisode de Hoop Culture, nous recevons Thomas Dufant des copains de First Team !

Son début de carrière fulgurant, sa rencontre avec Erwan Abautret, sa transition avec First Team, ses kifs, Kobe Bryant et tout le reste, Thomas nous raconte tout !

Parce que la culture basket ne s'arrête pas aux lignes du terrain, retrouvez chaque semaine Pierre-Armand Samama et Théophile Haumesser pour parler de tout ce qui fait vibrer le monde du basket en dehors du parquet.

Hoop Culture sur YouTube

La playlist Hoop Culture

On en parle dans Hoop Culture

Offense

Waxx "Etincelle 2"

Youssoupha "Dieu est grande"

BLK Odyssy "Apologize"

"Magnolia" de Paul Thomas Anderson

"Avatar 3"

Steven Adams dans le podcast "The Old Man & The Three"