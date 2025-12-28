🎙️Hoop Culture – Thomas Dufant : le basket, Kobe, First Team et moi

Il nous fallait un invité de marque pour célébrer le 100ème épisode de Hoop Culture. Thomas Dufant qui nous a fait l'amitié de finir 2025 avec nous !

Attention, émission spéciale pour le 100ème épisode de Hoop Culture, nous recevons Thomas Dufant des copains de First Team !

Son début de carrière fulgurant, sa rencontre avec Erwan Abautret, sa transition avec First Team, ses kifs, Kobe Bryant et tout le reste, Thomas nous raconte tout !

Parce que la culture basket ne s'arrête pas aux lignes du terrain, retrouvez chaque semaine Pierre-Armand Samama et Théophile Haumesser pour parler de tout ce qui fait vibrer le monde du basket en dehors du parquet.

