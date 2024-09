🎙️ Hoop Culture Vol.46 : DJ Mehdi, le connecteur

Épisode de Hoop Culture totalement diffĂ©rent cette semaine, puisque nous vous proposons une Ă©mission spĂ©ciale consacrĂ©e Ă DJ Mehdi. On y parle de la sĂ©rie documentaire qui lui a Ă©tĂ© consacrĂ©e par Thibaut de Longeville, mais aussi et surtout de sa musique et de son impact.

Parce que la culture basket ne s'arrĂȘte pas aux lignes du terrain, retrouvez chaque semaine Pierre-Armand Samama et ThĂ©ophile Haumesser pour parler de tout ce qui fait vibrer le monde du basket en dehors du parquet.

On en parle dans Hoop Culture

DJ Mehdi "Made In France"

Karlito "La Rue cause"

Ideal J "J'ai mal au cƓur"

Rocé "On s'habitue"

Different Teep "RAS 1"

DJ Mehdi "Loukoums"

DJ Mehdi & Diam's "Partir"

Real Muzul "P-Funk - L'odyssée de George Clinton"

Lou Lubie "Racines"

