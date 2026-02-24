Horrible blessure de Vince Williams Jr, Tari Eason suspendu pour son geste ?

Le timing et les circonstances de la blessure de Vince Williams Jr avec le Jazz sont assez terribles. Tari Eason pourrait être suspendu.

L'heure est grave pour Vince Williams Jr. Le joueur du Utah Jazz s'est très sérieusement blessé la nuit dernière lors du match contre les Houston Rockets. Deux facteurs rendent ce qui devrait malheureusement être une blessure d'ordre ligamentaire au genou encore plus dramatique. Williams, arrivé en provenance de Memphis en même temps que Jaren Jackson Jr essayait de convaincre le front office du Jazz qu'il méritait de voir son option (détenue par l'équipe) activée en fin de saison. Il est probable que Utah ne le fasse pas, en sachant que l'arrière de 25 ans va manquer de longs mois de compétition.

Ensuite, cette blessure semblait évitable. Tari Eason, le joueur des Rockets, s'est rendu coupable d'un geste répréhensible alors que Vince Williams Jr était en pleine course. Si la gravité de la blessure de l'ancien Grizzly est avérée, il est possible que la NBA se penche sur le caractère anti-sportif de la séquence et décide de suspendre Eason.

Ce dernier est allé rendre visite au blessé dans le vestiaire après le match et a déclaré au Deseret News : "Je connais Vince depuis pas mal de temps et c'est un super mec, qui travaille dur. J'y suis allé par respect pour lui et je sais qu'il est dans son année de renouvellement de contrat. Je n'ai pas voulu lui faire quoi que ce soit. J'ai toujours dans l'idée de simplement jouer dur. Le fait que j'aille le voir ne va rien changer, mais je voulais lui présenter mes excuses".