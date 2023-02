Hué au Superbowl, LeBron James mime une couronne

En grand fan de football américain, LeBron James ne pouvait pas rater l'occasion de se rendre au Superbowl à Glendale la nuit dernière. Les Lakers ne jouaient pas et il s'est rendu, avec sa compagne, en Arizona pour voir le triomphe des Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes au terme d'un match exceptionnel. Comme beaucoup d'autres stars présentes à l'événément, LeBron a été filmé et projeté sur l'écran géant. Les spectateurs présents dans les travées du State Farm Stadium ont réservé un accueil plutôt froid au meilleur marqueur de l'histoire de la NBA en le sifflant assez copieusement.

Conscient de son impopularité dans une région qui vient d'accueillir Kevin Durant, LeBron James s'est amusé de la situation. Le "King" auto-proclamé a mimé une couronne déposée par ses soins sur sa propre tête, comme pour signifier aux importuns que son statut lui permettait de recevoir ces huées avec dédain.

LeBron James got boo’d at the Super Bowl 😬 pic.twitter.com/lFQSnGqMtd

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) February 13, 2023