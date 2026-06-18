Huit champions en huit ans : à qui le tour en NBA ?

Depuis le dernier doublé des Warriors, la NBA a changé de visage. Plus personne ne règne vraiment. Plus personne ne semble capable de s'installer durablement au sommet. Golden State avait réussi à conserver son titre en 2018 avec une équipe presque indécente autour de Stephen Curry, Kevin Durant, Klay Thompson et Draymond Green. Depuis, la ligue a pris une autre direction. Raptors, Lakers, Bucks, Warriors, Nuggets, Celtics, Thunder, Knicks : huit champions différents en huit saisons. À ce stade, ce n'est plus une anomalie. C'est une tendance lourde.

On peut y voir le résultat d'une NBA plus dense, plus profonde, plus équilibrée. Le nouveau CBA complique la vie des grosses machines, les blessures font basculer des printemps entiers, les superstars bougent, les effectifs se renouvellent vite et les fenêtres de tir s'ouvrent parfois aussi brutalement qu'elles se referment. Gagner un titre reste évidemment le sommet absolu, mais le conserver est devenu un exercice presque impossible. Le champion sortant n'est plus forcément le patron à abattre pendant trois ans. Il devient souvent une équipe de plus dans une meute énorme, avec une cible dans le dos, moins de marge financière et parfois déjà quelques fissures à réparer.

Dans ce contexte, la course au titre ressemble presque à une loterie. Pas une vraie loterie, évidemment. Les meilleures équipes restent les meilleures équipes. Le talent, l'expérience, le coaching, la santé et les matchups pèsent toujours plus lourd que le hasard. Mais il y a quand même cette impression nouvelle : chaque saison peut accoucher d'un champion différent. Une équipe qui attend depuis toujours. Une franchise qui n'a plus gagné depuis une génération. Un ancien champion qui revient au bon moment. Un outsider qui profite d'un alignement parfait.

La NBA moderne ne couronne plus forcément une dynastie. Elle récompense l'équipe qui arrive à être prête au bon moment. Les Knicks viennent d'en être le dernier exemple, avec un titre que New York attendait depuis plus d'un demi-siècle. Alors, si la série continue, à qui le tour ? Qui peut devenir le prochain champion inédit ? Qui peut mettre fin à une attente interminable ? Et parmi les champions récents, qui peut prouver qu'il est encore possible de gagner plusieurs fois dans cette ère d'instabilité permanente ?

Et si c'était enfin leur tour ?

Indiana Pacers

Les Indiana Pacers font partie des franchises qui attendent encore leur premier titre NBA, et leur candidature est loin d'être théorique. Tout part évidemment du retour attendu de Tyrese Haliburton. Sa blessure a brutalement interrompu l'élan d'une équipe qui avait réussi à atteindre les Finales NBA quelques mois plus tôt. La première question de l'été est donc simple : Haliburton retrouvera-t-il le niveau qui faisait de lui l'un des meilleurs créateurs de la ligue ? Si la réponse est oui, Indiana récupérera immédiatement une grande partie de son potentiel offensif.

Mais les Pacers ne peuvent probablement pas se contenter d'attendre son retour. Pascal Siakam reste un lieutenant de luxe, capable d'apporter de l'expérience, du scoring et du vécu dans les grands rendez-vous. L'arrivée d'Ivica Zubac avant la deadline, en échange notamment de Bennedict Mathurin, amène aussi de la solidité dans la peinture.

Indiana a déjà prouvé qu'il pouvait atteindre les Finales. Ce n'est pas rien. Mais franchir la dernière marche demande souvent autre chose : plus de défense, plus de dureté, plus de solutions quand le jeu ralentit. Les Pacers ont l'identité, le coach, la création et l'expérience récente. Pour devenir champions, ils devront retrouver l'état de grâce de leur meilleure version tout en ajoutant ce qui leur a manqué au moment décisif.

Minnesota Timberwolves

Les Minnesota Timberwolves ne sont plus un projet. Ils sont une équipe qui vit désormais avec la pression du résultat. Deux finales de conférence en trois ans, plusieurs séries remportées contre des adversaires prestigieux, et un Anthony Edwards qui s'impose chaque saison un peu plus comme l'un des visages de la NBA. Pourtant, malgré cette progression constante, Minnesota n'a toujours pas réussi à atteindre les Finales NBA.

La frustration est d'autant plus forte que les Wolves ont parfois semblé assez solides pour aller jusqu'au bout. Ils ont déjà tapé Denver, ils ont déjà montré qu'ils pouvaient rivaliser physiquement avec les meilleures équipes de la ligue, et leur défense reste une base très sérieuse pour voyager en playoffs. Avec Jaden McDaniels, Naz Reid, Rudy Gobert et un collectif habitué aux séries longues, Minnesota n'a plus grand-chose d'une surprise.

L'intersaison pourrait néanmoins être déterminante. Les Wolves ont probablement besoin d'ajustements pour trouver l'équilibre parfait autour d'Edwards. Faut-il plus de création ? Plus de tir ? Plus de souplesse dans les lineups ? Une partie du noyau peut-elle bouger ? La franchise est assez forte pour croire au titre, mais elle doit éviter de rester coincée dans cette zone cruelle : trop forte pour reconstruire, pas encore assez complète pour finir le travail. Si Edwards franchit encore un cap et que Minnesota réussit son été, le premier titre de l'histoire de la franchise n'a plus rien d'une utopie.

Orlando Magic

Le Orlando Magic est probablement l'une des équipes les plus difficiles à évaluer aujourd'hui. Le talent est indéniable. Paolo Banchero et Franz Wagner forment l'un des duos les plus prometteurs de la ligue, avec de la taille, de la création, de la puissance et encore une marge de progression énorme. Pourtant, Orlando a aussi laissé une impression d'inachevé. Les blessures ont cassé le rythme, l'attaque a parfois manqué de fluidité, et il y a eu un peu de friture sur la ligne autour de Banchero et du fonctionnement collectif.

L'arrivée de Sean Sweeney sur le banc peut justement devenir le déclic attendu. Le nouveau coach hérite d'un effectif riche, avec Jalen Suggs, Desmond Bane, Wendell Carter Jr. et plusieurs profils capables de défendre, courir et entourer les deux stars. Toute la question est de savoir s'il parviendra à redonner de la clarté à l'attaque sans abîmer l'identité défensive qui a fait la force du Magic.

Orlando a besoin de revoir Banchero et Wagner dans un état de grâce, mais aussi de les voir enfin épargnés par les pépins physiques. Si les deux sont en pleine possession de leurs moyens, si Suggs continue de peser des deux côtés du terrain et si Sweeney trouve rapidement les bons équilibres, le Magic peut changer de catégorie. Cette équipe n'a jamais gagné le titre NBA, mais elle possède déjà plusieurs ingrédients que les champions modernes apprécient : de la taille, de la défense, de la création et une vraie marge de progression.

Charlotte Hornets

Les Charlotte Hornets sont le pari le plus lointain parmi les équipes qui n'ont jamais gagné, mais ils ne sont plus simplement là pour faire joli dans une liste. La franchise semble enfin engagée dans une dynamique plus positive. Ce n'est pas encore un candidat naturel au titre, évidemment, mais Charlotte commence à sortir de cette zone floue où les saisons s'enchaînent sans vraie direction.

Il y a du talent, autour de LaMelo Ball, Brandon Miller et Kon Knueppel, une progression collective et le sentiment que l'organisation a retrouvé un minimum de cohérence. Pour gagner le titre, il faudra encore beaucoup : de la stabilité, de la santé, un vrai saut de qualité défensif, et sans doute un ou deux mouvements forts.

Pas comme favori ou outsider prioritaire. Plutôt comme symbole de cette ligue où une franchise longtemps oubliée peut soudain remonter dans la hiérarchie si son noyau mûrit plus vite que prévu. Les Hornets restent un ticket très improbable. Mais dans une NBA qui vient de voir huit champions différents en huit ans, l'improbable mérite au moins une ligne dans le tableau.

Comme les Knicks, après des décennies d'attente

Houston Rockets

Les Houston Rockets n'ont plus été champions depuis 1995. À l'échelle NBA, c'est une autre époque, presque un autre sport. Pourtant, malgré les ambitions affichées et l'arrivée de Kevin Durant, Houston aborde l'été avec davantage de questions que de certitudes. L'élimination dès le premier tour des playoffs contre les Lakers a rappelé que le talent seul ne suffit pas. Les Rockets ont certes retrouvé les sommets de la conférence Ouest, mais ils n'ont toujours pas démontré qu'ils pouvaient traduire ce potentiel en véritable parcours de champion.

L'arrivée de Durant a changé le regard porté sur la franchise. À 37 ans, l'ancien MVP n'a pas été recruté pour accompagner une reconstruction ou encadrer des jeunes joueurs. Il est là pour gagner immédiatement. Cette réalité crée une pression nouvelle sur un groupe qui s'appuie encore largement sur des joueurs en pleine progression comme Alperen Sengun, Amen Thompson, Jabari Smith Jr. ou Tari Eason. Houston possède de la profondeur, de la taille, de l'énergie et une vraie identité défensive, mais les playoffs ont également révélé certaines limites offensives et un manque d'expérience dans les moments où les possessions deviennent plus précieuses.

La question centrale est donc simple : cet échec du premier tour était-il un accident de parcours ou le signe que l'équipe a encore besoin d'évoluer avant de pouvoir viser le titre ? Le front office pourrait être tenté d'ajuster l'effectif pour mieux entourer Durant et Sengun. Les Rockets ont suffisamment de talent pour rêver d'un premier sacre depuis l'époque d'Hakeem Olajuwon, mais ils doivent désormais prouver qu'ils sont capables de gagner au printemps, pas seulement d'impressionner entre octobre et avril.

Cleveland Cavaliers

Les Cleveland Cavaliers ne sont pas dans la même attente historique que Houston, puisque leur titre de 2016 reste relativement récent. Mais il appartenait à l'ère LeBron James, avec tout ce que cela implique. Cette version des Cavs cherche encore son propre accomplissement, son propre récit, son propre printemps référence.

Le talent est réel. Donovan Mitchell reste un scoreur capable de porter une attaque sur une série, Evan Mobley a le profil d'un joueur majeur dans une équipe qui vise très haut mais peine à décoller, et Cleveland possède normalement suffisamment de défense pour poser des problèmes à n'importe qui. Les Cavs ne sont pas une équipe en reconstruction, ni un simple outsider amusant. Ils ont déjà assez de talent pour viser haut.

La question est celle du plafond. Cleveland a souvent donné l'impression d'être très fort, mais pas toujours assez tranchant quand les matches de playoffs se referment. Pour devenir champion, il faudra plus de constance offensive, une meilleure réponse quand Mitchell est ciblé, et une hiérarchie parfaitement assumée. Les Cavs ont déjà connu le sommet avec LeBron. Leur défi est maintenant de prouver qu'ils peuvent y retourner sans lui. Et avec James Harden ?

Le sommet, ils connaissent

Oklahoma City Thunder

Le Oklahoma City Thunder occupe une place particulière dans ce dossier. Contrairement à plusieurs équipes citées ici, Oklahoma City n'a pas besoin de prouver qu'il peut gagner un titre. Le Thunder l'a déjà fait. La question est désormais de savoir comment il va réagir après avoir vu sa tentative de doublé s'arrêter en finale de conférence face aux Spurs. Pendant une grande partie de la saison, OKC apparaissait comme le favori naturel à sa propre succession. L'effectif était toujours aussi profond, Shai Gilgeous-Alexander évoluait à un niveau exceptionnel et la franchise semblait avoir conservé l'essentiel des ingrédients qui lui avaient permis de décrocher le trophée l'année précédente.

La défaite contre San Antonio a rappelé à quel point les marges sont faibles dans cette NBA moderne. Un printemps plus compliqué, un adversaire qui progresse plus vite que prévu, quelques ajustements ratés, et même le champion en titre peut être écarté avant les Finales. Cela ne change toutefois pas la réalité fondamentale : Oklahoma City reste l'une des équipes les plus talentueuses de la ligue. Le noyau principal est encore dans sa prime ou s'en approche, la profondeur demeure impressionnante et la franchise possède toujours les moyens d'améliorer son effectif si elle le juge nécessaire.

C'est précisément ce qui rend le Thunder aussi dangereux. Là où certaines équipes de cette liste rêvent encore de franchir un cap, OKC sait déjà ce qu'il faut pour gagner. Les joueurs ont connu le sommet, mais aussi la frustration de voir leur couronne leur échapper plus tôt que prévu. Cette expérience peut devenir un puissant moteur. Dans une ligue où les champions changent presque chaque année, le Thunder reste l'une des rares équipes dont personne ne serait surpris de le voir retrouver immédiatement les Finales NBA.

San Antonio Spurs

Les San Antonio Spurs ne peuvent plus être présentés comme une simple équipe du futur. Leur présence en Finales NBA a changé leur statut. On peut toujours dire qu'ils sont jeunes, qu'ils ont encore des ajustements à faire, qu'ils ont été en avance sur leur tableau de marche. Tout cela est vrai. Mais ils ont déjà joué le titre. Ils savent désormais ce que demande une campagne jusqu'en juin, ce qu'il faut encaisser, ce qu'il faut corriger, et à quel point chaque détail peut peser à ce niveau.

Avec Victor Wembanyama, San Antonio possède l'argument le plus évident de toute la ligue : un joueur capable de devenir le meilleur du monde, peut-être très vite, et déjà assez fort pour emmener son équipe en Finales. Cette expérience vaut de l'or pour un groupe aussi jeune. Elle peut accélérer la maturité de tout le monde, de Dylan Harper à Stephon Castle, en passant par les cadres appelés à mieux entourer Wembanyama.

Les Spurs devront probablement ajouter de la dureté, de la création fiable et un peu plus de métier dans les moments chauds. Mais ils ne sont plus au stade de la promesse. Ils sont déjà une menace. La question n'est plus de savoir s'ils peuvent jouer le titre. Ils viennent de le faire. La question est de savoir combien de temps il leur faudra pour transformer une finale perdue en titre.

Boston Celtics

Les Boston Celtics restent dans le paysage, même si leur situation est plus complexe qu'au moment de leur titre. Avec Jayson Tatum et Jaylen Brown, Boston conserve un duo que presque toute la ligue aimerait avoir. L'expérience est là, la culture de la gagne aussi, et les Celtics savent ce que signifie traverser deux mois de playoffs avec une cible dans le dos.

Le problème est ailleurs. Boston doit gérer le poids financier de son effectif, l'usure, les ajustements nécessaires et la concurrence d'équipes plus jeunes ou plus fraîches. Le nouveau contexte NBA rend ce type de groupe plus difficile à conserver intact. Mais les Celtics ont encore assez de talent pour punir ceux qui les sortiraient trop vite de la conversation.

Ils ne sont plus forcément l'équipe qui écrase tout sur le papier, mais ils restent l'un des candidats les plus crédibles parmi les champions récents. Dans une ligue où tout va très vite, garder un noyau qui a déjà gagné est déjà un luxe. Avec Tatum et Brown, Boston conserve au moins une base capable de ramener la franchise au sommet.

Denver Nuggets

Les Denver Nuggets ne sont peut-être plus dans leur moment le plus dominant, mais ils possèdent toujours l'argument qui suffit à les maintenir dans n'importe quel débat : Nikola Jokic. Tant qu'il est là, Denver peut gagner une série contre presque n'importe qui. Jokic change la logique d'un match, contrôle le tempo, crée des tirs faciles et donne l'impression que chaque défense finit tôt ou tard par céder.

La limite des Nuggets tient à ce qui entoure leur superstar. La profondeur, la fraîcheur, les ajustements et la capacité à survivre aux mauvaises soirées pèseront lourd. Denver n'a plus forcément la même marge qu'au moment de son titre, mais ce n'est pas une équipe qu'on peut balayer d'un revers de main.

Dans une NBA où les favoris se neutralisent, avoir le meilleur joueur d'une série peut suffire à ouvrir une route. Et Jokic peut encore être ce joueur-là pendant deux mois. Les Nuggets ne sont peut-être plus la réponse la plus évidente, mais ils restent l'une des équipes que personne ne voudra croiser si le printemps les remet sur les bons rails.

Los Angeles Lakers

Les Los Angeles Lakers sont sans doute l'équipe la plus difficile à projeter de toute cette catégorie. Sur le papier, ils possèdent toujours deux arguments majeurs : Luka Doncic et LeBron James. Dans la réalité, une grande partie de leur avenir dépend justement de ce que décidera LeBron et de la direction que prendra la franchise au cours des prochains mois. Les Lakers savent qu'ils ne disposent pas d'une fenêtre infinie. L'arrivée de Doncic a offert un nouveau visage à l'organisation, mais elle a aussi créé une urgence supplémentaire : construire immédiatement un effectif capable de jouer le titre autour de lui.

L'intersaison sera donc déterminante. Los Angeles doit renforcer sa raquette, apporter davantage de profondeur et trouver un équilibre plus cohérent autour de ses créateurs. Les Lakers ont encore l'avantage que peu d'équipes possèdent : lorsqu'ils sont compétitifs, ils attirent naturellement les vétérans, les joueurs en quête de relance et parfois même les stars. La question est moins de savoir s'ils rêvent du titre que de savoir s'ils parviendront à bâtir un effectif suffisamment complet pour transformer ce rêve en ambition crédible. Avec Doncic au cœur du projet, personne n'écartera les Lakers de la conversation. Mais le recrutement de l'été dira beaucoup de leurs véritables chances.

Golden State Warriors

Les Golden State Warriors sont peut-être l'équipe la plus difficile à situer parmi les anciens champions récents. Leur dernier titre remonte à 2022, ce qui n'est pas si lointain, mais la franchise se trouve aujourd'hui à un moment charnière. Une chose n'a pas changé : Stephen Curry reste le cœur du projet et l'un des joueurs les plus capables de faire basculer une série de playoffs. Tant que Curry évolue à ce niveau, Golden State conserve une forme de crédibilité naturelle dans la course au titre.

La situation est néanmoins plus complexe qu'elle ne l'était il y a quelques années. La grave blessure de Jimmy Butler crée une incertitude importante autour de l'effectif et oblige les Warriors à se poser plusieurs questions. Quel sera son niveau à son retour ? Quand pourra-t-il réellement redevenir un facteur majeur ? Et surtout, peut-on raisonnablement bâtir un projet de titre autour d'un duo Curry-Butler dont l'un des membres approche de la quarantaine et l'autre sort d'une blessure aussi lourde ?

Golden State semble d'ailleurs conscient de cette réalité. Depuis plusieurs mois, la franchise est associée à différents dossiers de stars et continue d'explorer toutes les pistes susceptibles d'offrir une dernière fenêtre de titre à Curry. Le cas de Draymond Green, qui dispose d'une player option, sera également surveillé de près tant son importance dépasse largement les statistiques. Les Warriors possèdent toujours une culture de champion, une organisation respectée et un joueur générationnel. Mais ils savent aussi que le temps joue contre eux. Plus encore que les autres équipes de cette liste, leur intersaison pourrait déterminer si la franchise reste un prétendant crédible ou si elle glisse progressivement vers la fin d'un cycle historique.

Toronto Raptors

Les Toronto Raptors ne font pas encore partie du cercle des favoris naturels, mais ils ont retrouvé quelque chose d'essentiel cette saison : de la crédibilité. Après plusieurs années passées à naviguer entre reconstruction et transition, la franchise canadienne a enfin renoué avec les playoffs et a offert une opposition bien plus solide que prévu face aux Cavaliers. Cette élimination n'a pas laissé l'impression d'une équipe dépassée. Au contraire, elle a confirmé que Toronto recommençait à regarder vers le haut.

Une grande partie de cette progression repose sur Scottie Barnes. Longtemps considéré comme un joueur à fort potentiel, l'ancien Rookie de l'Année a franchi plusieurs caps et commence à ressembler à la pierre angulaire que les Raptors espéraient construire autour de lui. Sa polyvalence, son activité défensive et sa capacité à influencer le jeu dans de nombreux secteurs en font déjà l'un des joueurs les plus importants de la conférence Est. Autour de lui, Toronto dispose également d'un groupe jeune et cohérent qui semble avoir retrouvé une direction claire.

Le problème est que l'histoire récente de la NBA reste difficile à contourner. Très peu d'équipes gagnent sans disposer d'un joueur du calibre MVP ou d'un duo de superstars capable de rivaliser avec les meilleures affiches de la ligue. Barnes peut-il devenir ce joueur ? Les Raptors devront-ils encore ajouter une vedette majeure pour franchir un nouveau cap ? C'est probablement là que se situe la prochaine étape de leur reconstruction. Toronto a déjà montré qu'il pouvait redevenir une équipe de playoffs. Pour redevenir un champion potentiel, il lui faudra encore davantage de talent au sommet de sa hiérarchie.

Les favoris qui montent et les perturbateurs

Detroit Pistons

Les Detroit Pistons ne doivent plus être traités comme une simple surprise. Quand une équipe termine première de la saison régulière à l'Est, passe un tour en playoffs et montre une progression aussi nette, elle entre forcément dans la catégorie des candidats sérieux. Detroit n'est plus seulement une équipe qui monte. C'est déjà une équipe que les autres doivent prendre en compte dans la course au titre.

Cade Cunningham a changé la dimension du projet. Il n'est plus seulement le visage d'une reconstruction : il est devenu le leader d'un groupe qui gagne. Autour de lui, les Pistons ont trouvé plus de cohérence, plus de dureté et une vraie identité. Le passage en playoffs a offert une première validation importante, même si l'étape suivante sera encore plus exigeante.

Le défi de Detroit sera de confirmer quand tout le monde l'attend. Une saison régulière réussie ne garantit rien au printemps suivant, surtout dans une conférence où les ajustements peuvent être brutaux. Il faudra de la continuité, une meilleure gestion des fins de match, peut-être un renfort ciblé, et surtout la capacité à transformer une domination de saison régulière en vraie autorité en playoffs. Mais les Pistons ne sont plus une curiosité. Ils sont devenus un favori naturel à l'Est.

Miami Heat

Le Miami Heat est impossible à enterrer. C'est presque devenu une règle non écrite de la NBA moderne. Même quand la fenêtre semble refermée, Miami trouve une série, une faille, un joueur qui explose, un ajustement de Erik Spoelstra ou une manière de rendre les matches invivables. Le Heat n'est pas toujours l'équipe la plus talentueuse, mais il reste l'une des plus pénibles à affronter quand les playoffs commencent.

Pour redevenir champion, Miami aura probablement besoin d'un supplément de création et d'une hiérarchie offensive plus claire. La culture, le sérieux et la défense ne suffisent pas toujours quand il faut marquer pendant quatre tours. Mais le Heat garde ce statut particulier : personne ne veut vraiment le voir dans sa partie de tableau.

Dans une NBA aussi ouverte, ce genre d'équipe peut profiter d'un trou de souris et le transformer en autoroute. Ce n'est pas le candidat le plus évident, mais c'est rarement une bonne idée de l'écarter. Miami n'est peut-être plus au centre de la carte, mais tant que Spoelstra est là et que la franchise garde cette capacité à survivre, le Heat reste un perturbateur crédible.

La fin des règnes ?

La grande question n'est peut-être plus de savoir quelle équipe va dominer la NBA pendant cinq ans. Ce modèle existe encore dans les souvenirs récents, avec les Warriors comme dernière grande dynastie moderne, mais il semble de plus en plus difficile à reproduire. Les contrats explosent, les effectifs coûtent cher, les stars changent de projet, les jeunes équipes arrivent vite et les blessures redessinent les tableaux de playoffs.

C'est ce qui rend cette période aussi excitante. La NBA n'a peut-être jamais été aussi ouverte. Le champion sortant mérite le respect, mais il ne fait plus peur comme avant. Les anciens champions veulent reprendre leur place. Les franchises frustrées sentent que leur tour peut arriver. Les outsiders regardent le chaos et se disent qu'un chemin existe peut-être.

La seule certitude, au fond, c'est qu'il n'y en a plus beaucoup. Et dans la NBA actuelle, c'est peut-être devenu la plus grande promesse de spectacle.

Alors, à qui le tour ?