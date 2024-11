Idée cadeau : un Monopoly pour les fans de LeBron James

Puisque nous sommes tous à cocher des idées pour Noël (bien évidemment le MOOK REVERSE arrive en tête de toutes les intentions), en voici une qui devrait ravir les amateurs de LeBron, avec un Monopoly entièrement consacré à la gloire du King.

Alors qu'une LeBron 22 est annoncée pour novembre en collab avec la célèbre jeu de société, c'est cette fois ci le vrai jeu qui est modifié pour reprendre les grades étapes de la carrière de la star des Lakers.

Les grandes pièces de propriété que l'on retrouve dans la version US comme Boardwalk, Baltic Ave. ou les chemins de fer sont remplacés par des titres de champion, l'école "I Promise", et plusieurs rues de Cleveland, Miami et Los Angeles.

Le plus croustillant reste la boite des jetons qui sont eux aussi revisités : une LeBron 22, une Air Zoom Generation, une bague de champion, un ballo Nike, un maillot, et bien sur une tête de lion.

Cette version de luxe porte aussi la mention “The James Family” sur les côtés du plateau de jeu.

Il faudra patienter un peu pour connaitre la date de sortie officielle de ce Monopoly, espérons que ce sera à temps pour les fêtes.

Les images du Monopoly "LeBron James Family"