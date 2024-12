Il ne faudra plus vendre un rein pour se nourrir lors d’un match des Suns

Mat Ishbia a pris une mesure qui devrait s'avérer très populaire parmi les fans des Phoenix Suns et les touristes qui ont pour projet d'aller en Arizona prochainement avec une escale NBA au programme. Quiconque est déjà allé assister à un match de basket aux Etats-Unis, particulièrement sur les gros marchés comme New York, sait qu'il faut quasiment contracter un crédit pour se payer à manger et à boire dans une salle NBA.

Il n'est pas rare de voir des petites bouteilles d'eau vendues à quasiment 10 euros et des hot dogs ou sandwiches tout juste passables être proposés pour quasiment le double. Ishbia a annoncé qu'il voulait tacler cette tendance totalement abusive. Sur le modèle de ce qui se fait parfois en NFL, notamment chez les Atlanta Falcons, les Phoenix Suns vont créer des menus abordables avec des articles à 2 dollars pour attirer des familles et leur proposer quelque chose d'enfin abordable.

Ainsi, pour cette somme, il sera possible de se payer de l'eau, des hots dogs, du soda, des chips ou du popcorn. Le Footprint Center va devenir l'un des spots immanquables en NBA de ce point de vue-là. Si en plus l'équipe tourne bien avec Kevin Durant, Devin Booker et Bradley Beal...