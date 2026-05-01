Chris Finch a accusé les Nuggets d'avoir choisi les Wolves au premier tour, Cam Johnson a répondu immédiatement.

Après la qualification des Minnesota Timberwolves face aux Denver Nuggets, Chris Finch n’a pas manqué de lâcher une dernière pique à ses adversaires.

Le coach de Minnesota estime que Denver a, en quelque sorte, provoqué ce duel en voulant éviter les Rockets. Ce qu’il n’a visiblement pas trop apprécié :

« Denver avait l’opportunité de choisir son adversaire sur la fin de saison, et ils nous ont choisis », a-t-il déclaré. « On s’en est servi comme motivation tout au long de la préparation et de la série. »

Une référence à la fin de saison régulière

Les Denver Nuggets restaient sur une série de victoires en fin de saison, avec une certaine marge pour influencer leur position au classement. En remportant un match clé face aux San Antonio Spurs, ils ont finalement hérité des Timberwolves, déjà bourreaux en 2024.

Un scénario que Chris Finch considère comme un choix indirect. Si les Nuggets s’étaient inclinés contre SA, ils auraient hérité des Rockets.

Cam Johnson démonte cette version

Côté Denver, la lecture est forcément très différente. Cam Johnson a rapidement répondu à cette interprétation.

« On les a choisis… en gagnant ? », a-t-il lancé. « Les gars qui jouaient ce match se battaient pour leur carrière. Ce n’était pas une question de choisir un adversaire. »

Deux visions opposées

Que les Wolves aient utilisé cela comme levier de motivation, c’est une chose. Et visiblement, ses joueurs ont adhéré à sa théorie :

Mais difficile de ne pas être d’accord avec Cam Johnson. Les Nuggets étaient dans une bonne dynamique, qu’ils auraient interrompu en cas de défaite. Ils ont joué avec une équipe B, voire C, accompagnée de Jokic. Ils ont néanmoins gagné. Et difficile de reprocher à une équipe qui gagne de faire un choix. Le choix, c’est plutôt lorsqu’on fait exprès de perdre.

Surtout que là, bien que les Rockets aient fini devant les Wolves, c’est osé de considérer sérieusement qu’ils sont un adversaire bien plus redoutable qu’une équipe qui reste sur deux finales de conférence.

Chris Finch en fait un peu trop et la réponse de Cam Johnson est parfaite.