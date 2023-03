6th Man of The Year : Zach Lowe vote Immanuel Quickley

La fin de saison approche et les discussions autour des différents trophées se font de plus en plus instantes entre le MVP, le ROY ou encore une récompense un peu moins souvent mise en avant, celle concernant le meilleur sixième homme. Un homme se dégage légèrement selon l’insider Zach Lowe.

« Je pense qu’Immanuel Quickley est maintenant le favori pour gagner le trophée de 6th Man of The Year. Les Knicks sont bien meilleurs avec lui sur le terrain alors que les Celtics sont bons avec ou sans Malcolm Brogdon. Quickley est une menace en défense et aux rebonds. J’ai l’impression qu’il est plus essentiel à l’identité de New York que Brogdon ne l’est à Boston. »

La stat ON/OFF présente évidemment des limites puisqu’elle est relative aux autres joueurs présents sur le terrain. Les Celtics sont tellement forts avec leur cinq majeur qu’il est évident que Malcolm Brogdon ne peut pas avoir un différentiel très élevé en sortant du banc. Mais Immanuel Quickley fait effectivement une très belle saison et il est dans la course.

Les Knicks, surprenants cinquièmes à l’Est, sont partis pour décrocher un trophée, que ce soit celui de MIP via Jalen Brunson ou de 6th Man via Quickley.

