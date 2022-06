Vers un transfert imminent de Malcolm Brogdon et Myles Turner

Au terme d’une saison ponctuée par un bilan de 25 victoires pour 57 défaites, l’un des pires de la NBA, les Indiana Pacers transforment progressivement leur projet. Cette année a été marquée par le transfert de Domantas Sabonis contre Tyrese Haliburton, un virage pour la franchise. Selon Shams Charania de The Athletic, elle est désormais sérieusement engagée dans des discussions de trade autour de Malcolm Brogdon et Myles Turner. Plus que jamais, leur départ semble imminent.

Les Pacers, qui disposent du sixième choix de la draft, cherchent à ajouter un maximum de talent à leur effectif. Pour cela, ils sont apparemment prêts à transférer la plupart des cadres du collectif. Une stratégie qui s’inscrit dans la continuité de ce qu’ils ont fait à la trade deadline, au mois de février.

Leurs ambitions n’ont plus rien à voir avec celles qu’ils avaient il y a quelques années. Le front office cherche désormais à construire son effectif autour d’Haliburton. Le meneur de 22 ans a montré de grandes promesses dans ses 26 premiers matches à Indianapolis. Il affiche des moyennes de 17,5 points, 9,6 passes et 4,3 rebonds, à 50,2% au tir et 41,6% à trois points sur ces rencontres. Les mots d’ordre sont maintenant "potentiel" et "jeunesse".

Malcolm Brogdon dans le viseur des Wizards et des Knicks

Malcolm Brogdon, qui n’était pas éligible à un trade en février, devrait logiquement quitter Indiana cet été. Les Washington Wizards et les New York Knicks s'intéressent notamment à l'arrière. Ils disposent respectivement du 10e et du 11e pick de la draft NBA, qui se tiendra cette semaine. Une contrepartie qui pourrait clairement séduire les Pacers et que ces deux équipes envisagent d’échanger contre un vétéran depuis un moment.

Blessé pendant la majorité de la saison, Brogdon affiche des moyennes de 19,1 points, 5,9 passes décisives et 5,1 rebonds sur ses 36 matches cette année. Malgré une baisse dans ses statistiques, en particulier au niveau de son adresse à trois points, il reste un porteur de balle intéressant pour une franchise qui manque de création. C’est notamment le cas des Knicks, dans la plupart des rumeurs autour des meneurs de jeu.

À 29 ans, Brogdon est sous contrat jusqu’en 2025. L’équipe qui le récupérera sera assurée de pouvoir le garder sur le long terme, pour 22,5 millions de dollars par saison. Un avantage non négligeable pour les potentiels partenaires de transfert.

Kyrie Irving prêts à quitter les Nets ? Lakers et Knicks en embuscade

Myles Turner vers les Hornets ?

Myles Turner entre pour sa part dans la dernière année de son contrat. L’intérieur de 26 ans est ainsi le candidat parfait à un trade. Son profil de protecteur d’arceau et ses qualités athlétiques pourraient séduire les franchises qui ont besoin de renforcer leur raquette. Parmi elles, les Hornets, qui sont déjà sur le dossier.

Depuis la trade deadline, l’équipe de Michael Jordan a montré un intérêt persistant pour le pivot des Pacers. Elle avait fini par faire venir Montrezl Harrell, qui n’a pas vraiment été à la hauteur des attentes au poste 5. Charlotte cherche à recruter un intérieur depuis trop longtemps pour laisser passer sa chance cette fois-ci.

Turner sort d’une saison à 12,9 points, 7,1 rebonds et 2,8 contres de moyenne — domaine statistique dont il reste le leader incontesté. Il a toutefois manqué la majorité de l’exercice à cause d’une fracture du pied. Mais le profil de Turner semble très complémentaire de celui de LaMelo Ball. Les Hornets devraient donc en faire l’une de leurs priorités cette intersaison.

Mitch Kupchak et son front office ont cependant d’autres affaires à régler cet été. Puisque Kenny Atkinson a refusé de signer en Caroline du Nord, il doit d’abord s’atteler à trouver un nouveau coach. La franchise doit également se concentrer sur la re-signature de Miles Bridges, qui attendrait un contrat maximum après sa belle saison. Une situation qui leur compliquera la tâche.

Indiana se prépare ainsi à un été chargé. L’avenir semble radieux autour de Tyrese Haliburton, à condition de l’entourer des bons joueurs. Les transferts imminents de Malcolm Brogdon et Myles Turner devraient aider les Pacers à avancer dans cette direction.