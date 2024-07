Inculpé pour son implication dans des paris truqués par la justice américaine et banni à vie de la NBA, Jontay Porter n'évoluera pas en Grèce la saison prochaine. L'ex Raptor s'est en effet vu interdire toute sortie du territoire par un juge mardi.

Le feuilleton judiciaire et les galères se poursuivent pour Jontay Porter. Près d'une semaine après avoir plaidé coupable devant un procureur New-Yorkais et en attente de jugement suite aux paris truqués dont il a été le principal acteur, le frère de Michael Porter Jr s'est cette fois vu interdire de sortir du territoire américain.

Banni à vie par la NBA et sur le point de signer avec le club grec de Promitheas BC, engagé notamment en Basketball Champions League l'an prochain, l'ex Raptor ne pourra pas rejoindre Patras, où le joueur et sa femme enceinte avaient prévu de se rendre. C'est en effet ce qu'un juge a ordonné mardi à en croire ESPN, et ce, malgré les engagements pris par Jontay Porter dans une lettre écrite par ses avocats.

L'ancien de Missouri avait notamment promis de rester à la disposition de la justice américaine et de poursuivre son traitement en cours relatif à son addiction au jeu, assurant que le club grec était bien au fait de sa situation et enclin à lui permettre de respecter ses obligations. Pour rappel, Jontay Porter, dont le jugement est fixé au 18 décembre prochain, risque une peine de l'ordre de 4 ans de prison.