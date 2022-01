Interdit de stade par Gonzaga, John Stockton est anti-vax et complotiste

On avait déjà un peu senti que John Stockton glissait sur une pente un peu dangereuse lorsqu'il était apparu dans un documentaire anti-vax et légèrement complotiste durant la pandémie. Ses fans pouvaient toujours imaginer qu'il s'était retrouvé là un peu par erreur et sans savoir de quel bord étaient les réalisateurs dudit documentaire. Le légendaire meneur du Jazz y avait déploré que la gestion de la pandémie et la vaccination "priveraient le monde d'un nouveau Stephen Curry".

L'évolution de la pandémie n'a pas fait changer Stockton de position. Celle-ci s'est même un peu durcie. Le membre de la Dream Team de 1992 vient de voir son abonnement annuel pour assister aux matches de Gonzaga, son ancienne université, révoqué.

Dans une interview accordée au Spokesman Review, John Stockton a expliqué la situation : son refus de porter un masque en tribunes et de se plier au protocole sanitaire a poussé la direction de la fac à momentanément priver le meilleur basketteur de son histoire d'accès au McCarthey Center.

"En gros, on m'a demandé de porter un masque aux matches et d'être un peu plus visible que je ne l'étais jusque-là. On m'a dit qu'il y avait eu des plaintes sur le fait que je ne voulais pas porter de masque".

Jusque-là, rien de bien catastrophique. C'est ce qu'a dit Stockton dans la suite de l'entretien qui est assez fou et pousse à se demander lequel des membres du tandem avec Karl Malone était le plus allumé à la base.

"Je pense que c'est bien connu maintenant. Il y a 150, ou un peu plus de 100 je crois, athlètes professionnels, dans la fleur de l'âge, qui sont morts brutalement en étant vaccinés. Ils étaient sur le terrain ou sur le parquet quand ça leur est arrivé".

Alors, on ne sait pas où le meilleur passeur de l'histoire de la NBA est allé chercher ça, mais c'est une affirmation aussi grave que perchée. Peut-être John Stockton parviendra-t-il à recontextualiser tout ça pour éviter de passer pour un complotiste ou un illuminé, mais c'est quand même sacrément chaud pour son image.

