La logique a été respectée cette nuit, lors de la première salve de games 2 du 1er tour des playoffs WNBA. Les deux favoris pour le titre, les Las Vegas Aces et le New York Liberty, ont sans surprise validé leur billet pour les demi-finales en remportant leur série 2-0, et vont s'affronter lors d'un remake des Finales 2023 au prochain tour.

Les Aces ont disposé de Seattle (83-76) grâce à la paire Kelsey Plum (29 pts à 11/15) - A'ja Wilson (23 pts, 13 rbds), la MVP fraîchement élue devant par ailleurs la n°1 au classement du nombre de matches de playoffs avec au moins 20 points et 10 rebonds. Il s'agit de son 13e, soit un de plus que les légendes Tamika Catchings et Candace Parker.

Ballin' from start to finish for Plum Dawg 🗣️ Kelsey Plum dropped a stellar 29 PTS, 6 REB, and 3 AST in Game 2 vs. Seattle, pushing her squad to the Semi-Finals#WelcometotheW | #WNBAPlayoffs presented by@Google pic.twitter.com/B0KWRdUc2L — WNBA (@WNBA) September 25, 2024

Gabby Williams a encore été excellente avec le Storm, dont elle a fini meilleure marqueuse cette nuit, avec 20 points, 5 rebonds, 3 passes et 1 interception à 8/16. La star de l'équipe de France va désormais s'envoler pour la Turquie et son nouveau club du Fenerbahçe, champion d'Europe en titre.

Dans l'autre rencontre de la nuit, New York, premier de saison régulière, a fait le job (91-82) contre Atlanta après un début de match très poussif. Le Dream menait encore d'un point au début du 4e quart-temps, notamment grâce à Allisha Gray (26 pts), lorsque le Liberty a accéléré. Sabrina Ionescu a été phénoménale (36 pts, 9 asts à 12/23), égalant le record de points d'une joueuse de New York en playoffs, dans un soir où Breanna Stewart a été limitée à 13 points.

Sabrina Ionescu went OFF in Game 2 vs. the Dream, dropping a monster stat line with 21 points in the second half 👇 ➡️ 36 PTS (playoff career high)

➡️ 9 AST

➡️ 3 STL#WelcometotheW | #WNBAPlayoffs presented by @Google pic.twitter.com/eOKYJzuRFf — WNBA (@WNBA) September 25, 2024

La suite des opérations aura lieu la nuit prochaine, avec les games 2 entre Connecticut et Indiana, et entre Minnesota et Phoenix.

Les résultats de la nuit en WNBA

Las Vegas 83-76 Seattle (2-0)

New York 91-82 Atlanta (2-0)