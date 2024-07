Isaiah Hartenstein quitte les Knicks et s’engage avec le Thunder

Avec l'arrivée de Bridges et le gros contrat d'OG Anunoby, on savait que les Knicks ne pourraient pas s'aligner sur les offres qui seraient faites à son pivot. C'est confirmé.

Sam Presti et l'Oklahoma City Thunder ont proposé un deal de 87 millions sur 3 ans à Isaiah Hartenstein. L'ancien Knicks touchera donc 29 millions par saison sur les 3 prochaines années. Une très belle progression salariale pour celui qui émargeait à peine à 9 million la saison dernière.

Isaiah Hartenstein va ajouter de la taille et de la puissance dans une raquette d'OKC qui en manquait cruellement, comme on a pu le constater pendant ces derniers playoffs. Avec son activité au rebond et sa défense, l'ancien Knicks qui vient de fêter ses 26 ans devrait être un bon fit pour cette jeune équipe ambitieuse.

En effet, Sam Presti avait parfaitement ciblé la faiblesse de sa jeune équipe. Classée 27e au rebond la saison dernière, il était absolument nécessaire de renforcer ce secteur crucial, surtout pour un groupe qui a comme ambition de remporter un titre NBA à court ou moyen terme. Hartenstein était le 22e meilleur rebondeur de NBA la saison dernière et même le 5e meilleur au rebond offensif !

Hartenstein’s agents Aaron Mintz and Drew Morrison of @CAA_basketball closed on deal with Sam Presti in early hours of Monday, sources said. Huge offseason for Thunder in adding two of league’s best role players — Hartenstein and Alex Caruso. https://t.co/kZE7zn5ULT

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 1, 2024