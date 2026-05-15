Isaiah Thomas de retour à Boston, ça fait chaud au coeur !

On aurait évidemment préféré revoir Isaiah Thomas porter une dernière fois le maillot des Boston Celtics sur un parquet NBA. Mais savoir qu’il va malgré tout refaire partie de l’organisation après tout ce qu’il a vécu ces dernières années, ça fait déjà quelque chose.

Selon le Boston Globe, l’ancien meneur All-Star a été engagé comme scout par Boston, avec un rôle centré sur le recrutement universitaire et professionnel depuis la région de Seattle, sa ville natale. Une manière pour les Celtics de renouer un lien avec l’un des joueurs les plus aimés de l’ère moderne de la franchise.

Parce qu’au-delà des chiffres — pourtant énormes à l’époque — Isaiah Thomas reste associé à une aventure humaine et émotionnelle rare à Boston. En 2016-17, le meneur de 1m75 avait tourné à 28,9 points de moyenne et s’était imposé comme un candidat crédible au MVP, tout en emmenant les Celtics jusqu’en finale de conférence Est. Cette campagne restera aussi marquée par le drame personnel qu’il avait traversé avec le décès de sa sœur Chyna en plein playoffs.

Malgré cette tragédie, Thomas avait continué à jouer. Blessé, diminué physiquement, mais toujours prêt à tout donner pour Boston et pour un public qui l’avait adopté comme peu de joueurs avant lui. C’est aussi pour ça que son départ avait laissé un goût aussi amer.

Quelques mois plus tard, il était envoyé à Cleveland Cavaliers dans le blockbuster trade permettant aux Celtics de récupérer Kyrie Irving. Une décision davantage portée par Danny Ainge que par Brad Stevens, alors coach de l’équipe. Beaucoup de fans avaient eu du mal à accepter la manière dont l’histoire s’était terminée, surtout au regard des sacrifices consentis par Thomas quelques semaines plus tôt.

Derrière, la carrière du meneur n’a jamais retrouvé son envol. Les blessures à la hanche ont changé beaucoup de choses. Lui qui semblait promis à un énorme contrat a ensuite multiplié les piges et les passages éphémères sans jamais redevenir le All-Star incandescent aperçu au TD Garden.

Alors oui, ce retour ne se fera ni en uniforme, ni au quotidien dans le staff NBA. Mais voir Isaiah Thomas retrouver au moins une place dans l’univers des Celtics ressemble malgré tout à une petite réparation symbolique. Après toutes les galères qu’il a traversées, difficile de ne pas trouver ça beau.