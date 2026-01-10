Ja Morant à Miami, une bonne idée ?

Si Miami est bien intéressé par un trade de Ja Morant, ce sera peut-être une situation parfaite pour le meneur All-Star afin de relancer sa carrière.

Et si Miami était l’endroit idéal pour réparer Ja Morant ? Depuis hier, les Grizzlies se disent pour la première fois ouverts à l’idée d’écouter des offres pour leur meneur star, sans urgence mais avec lucidité. Il reste encore deux ans et demi de contrat à Morant, ce qui laisse à Memphis une vraie marge de manœuvre. Et parmi les franchises évoquées, le Heat intrigue forcément.

Sur le papier, l’environnement floridien coche beaucoup de cases pour relancer Ja Morant. Miami est sans doute la franchise la plus disciplinée et exigeante de la ligue, avec une culture du travail et de la responsabilité individuelle qui a déjà permis de remettre plusieurs carrières sur les rails. Encadré par Erik Spoelstra et Pat Riley, Morant n’aurait plus d’autre choix que de se recentrer sur le basket. Sportivement, son explosivité et sa capacité à créer du chaos pourraient donner au Heat ce punch offensif qui lui manque parfois dans les moments chauds.

Tyler Herro, l'autre grand gagnant ?

En face, Tyler Herro pourrait lui aussi trouver son compte dans un départ vers Memphis. Dans une équipe en reconstruction, sa force de frappe offensive serait mieux valorisée, avec plus de ballons et moins de pression immédiate sur les résultats. D’un point de vue contractuel, un échange sans pick pourrait fonctionner autour d’un deal Morant + Kentavious Caldwell-Pope contre Herro et Terry Rozier. Risqué pour les deux camps, mais potentiellement gagnant-gagnant si chacun parie sur le bon contexte pour se relancer.

S'il doit y avoir des picks impliqués et une opération un peu plus complexe, il faudra regarder dans le détail. Ja Morant est en tout cas au coeur des discussions en NBA depuis que l'un des autres gros poissons à surveiller avant la deadline du 5 février, Trae Young, est parti à Washington.