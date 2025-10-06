Ja Morant encore blessé, la saison des Grizzlies part déjà en vrille

La saison n'a pas commencé que les pépins s'accumulent déjà du côté des Memphis Grizzlies. L'info vient de tomber : Ja Morant, meneur star de la franchise du Tennessee, s'est fait une entorse de la cheville lors de l'un des premiers entraînements de reprise. Il est désormais annoncé absent pour... plusieurs semaines. Il ne sera évidemment pas présent avec ses coéquipiers lors du premier match de pré-saison prévu ce soir contre les Detroit Pistons. Surtout, il est possible qu'il manque le coup d'envoi du prochain exercice, et peut-être même d'autres rencontres.

Un nouveau coup dur pour les Grizzlies, déjà privés de Jaren Jackson Jr (qui vient de signer un gros contrat), Zach Edey ou encore Brandon Clarke. Dans ces conditions, Tuomas Iisalo va devoir exploiter le meilleur d'un effectif décimé alors que l'organisation entre dans une période de transition, voire de reconstruction.

Ja Morant, censé être le chef de file du club, est souvent blessé en plus des suspensions qui lui ont fait manquer plusieurs matches depuis son arrivée en NBA. Le deuxième choix de la draft 2019 n'a jamais joué plus de 67 rencontres. Et ça remonte à sa saison rookie. Depuis il enchaîne les soucis physiques et les gaffes. Il a participé à 50 matches l'an passé, pour 23 points et 7 passes de moyenne.