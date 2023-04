Ja Morant incertain pour un Game 2 déjà crucial…

Ja Morant est un petit gabarit en comparaison des mastodontes qui peuplent cette ligue. Mais il est monté sur ressorts. Et quand il tombe, il tombe de haut et est moins en mesure d'encaisser les chocs. Comme dimanche soir, quand le meneur des Memphis Grizzlies a percuté Anthony Davis en plein vol avant de retomber sur sa main déjà endolorie. Criant de douleur, il est immédiatement sorti pour se faire examiner par les médecins. Les premiers examens n'ont révélé aucune fracture, heureusement, mais il n'est pas revenu en jeu par la suite et les Los Angeles Lakers se sont imposés dans le Tennessee (128-112). La participation du joueur All-Star pour le Game 2 serait désormais compromise.

« J’ai bien mal à la main », confie Ja Morant. « C’est dur, surtout après tout ce que j’ai traversé cette saison. Je vais tout faire pour être présent pour mon équipe. On verra à quel point je peux résister à la douleur. Si j’ai le sentiment que je peux être à peu près moi-même, je jouerai. Mais si ce n’est pas le cas, je ne ferai pas quelque chose qui peut handicaper l’équipe. »

Morant a joué 30 minutes, le temps de compiler 18 points et 6 rebonds dans le Game 1. Les Grizzlies ont pris un 15-0 après sa sortie mais ils couraient déjà après le score avant qu'il quitte le parquet. Memphis devra impérativement rééquilibrer la balance à domicile au prochain match, sous peine de se retrouver dans une situation très délicate. Et ce sera évidemment plus compliqué sans la star de l'équipe. Mais Jaren Jackson Jr est persuadé que son coéquipier va jouer.

« C’est juste ce qu’il vous raconte. Il se sent bien. Il va passer outre la douleur. Il vous raconte juste ça pour que ça fasse une belle histoire. »

Dans le pire des cas, Tyus Jones prendra le relais, comme il l'a si souvent (bien) fait lors des deux dernières saisons.

