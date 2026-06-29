Ja Morant change d'équipe. Selon ESPN, les Memphis Grizzlies ont envoyé leur meneur All-Star aux Portland Trail Blazers en échange de Jerami Grant et Kris Murray.

Si l'idée d'un départ de Morant circulait depuis plusieurs semaines, peu d'observateurs imaginaient le voir atterrir à Portland. Les Trail Blazers tentent un pari de taille en misant sur un joueur qui, malgré son immense talent, sort de plusieurs saisons compliquées entre blessures et problèmes extra-sportifs.

Un nouveau départ pour Ja Morant

À 26 ans, Ja Morant va avoir l'occasion de relancer sa carrière dans un nouvel environnement. Les Blazers espèrent évidemment retrouver le joueur qui avait été élu Rookie de l'année en 2020, Most Improved Player en 2022 et sélectionné à deux reprises au All-Star Game. Ce changement d'air pourrait lui permettre de repartir sur de nouvelles bases.

« 12, merci pour tous ces moments forts, tous ces souvenirs, tous ces instants inoubliables et pour tout ce que tu as apporté à cette équipe, à cette communauté et à cette ville », ont écrit les Grizzlies sur leurs réseaux sociaux.

Memphis a désormais transféré ses 3 anciens piliers de la franchise (Morant, Desmond Bane et Jaren Jackson Jr.) depuis sa défaite sans appel face aux Oklahoma City Thunder au premier tour des play-offs de 2025. Autrefois considérés comme l’un des noyaux de jeunes joueurs les plus talentueux de la ligue, les Grizzlies n’ont finalement remporté qu’une seule série en quatre participations aux play-offs avec ce trio dans leur effectif.

Et maintenant, que fait Portland avec Damian Lillard ?

Cette arrivée pose évidemment la question de la hiérarchie des meneurs et on a du mal à imaginer que le marché des Blazers soit terminé. Jrue Holiday et Scoot Henderson se partageaient le poste la saison dernière et Damian Lillard doit faire son retour la saison prochaine. Portland devra rapidement clarifier son projet et déterminer si ces joueurs sont amenés à cohabiter ou si un nouveau mouvement est à prévoir.

Il reste à Morant deux ans et environ 87 millions de dollars à percevoir au titre de la prolongation maximale de son contrat de rookie. A côtés de ses frasques extrasportives et de ses suspensions à répétitions, il a également dû faire face à diverses blessures au cours des trois dernières années, notamment des problèmes à l'épaule et au coude qui ont nécessité des interventions chirurgicales mettant fin à sa saison.

Une chose est sûre, ce transfert ouvre un nouveau chapitre dans la carrière de Ja Morant. Reste désormais à voir si Portland sera l'endroit où il retrouvera son meilleur niveau.