Ja Morant et les dunks spectaculaires, c’est fini

Depuis son arrivée en NBA en 2019, Ja Morant a représenté l'un des joueurs les plus spectaculaires de la Ligue. Grâce à ses dunks, les images du meneur des Memphis Grizzlies ont souvent fait le tour du monde. Mais à quel prix ?

Au niveau de sa santé, le talent de 25 ans a souvent été pénalisé par son style de jeu. Et le leader des Grizzlies a également réalisé ce constat. Sa décision ? Dire stop. En 12 matches cette saison, Morant a simplement effectué 3 dunks.

Et il ne s'agit pas d'un hasard.

"Je tente de ne pas du tout dunker. Vous pensez que je mens, mais je suis totalement sérieux. Parfois, je suis touché dans les airs et je n'ai même pas la faute. Et pourtant, ça me provoque des absences plus longues.

Parfois, j'ai la faute, mais je termine tout de même au sol. Et après le match, tu ressens les conséquences de cette petite chute. Donc j'ai simplement choisi. Deux points, c'est deux points. Je veux juste finir l'action. C'est la seule chose qui compte", a commenté Ja Morant.

Sur le long terme, il s'agit probablement de la meilleure décision pour sa carrière. Par contre, pour le spectacle, on peut regretter de ne plus voir Ja Morant faire le show dans les airs.

