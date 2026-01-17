Les Memphis Grizzlies ne veulent plus de Ja Morant. Et Ja Morant ne veut plus des Memphis Grizzlies. Entre le meneur et la franchise du Tennessee, le divorce semble pleinement consommé. Mais pour acter cette séparation, Memphis cherche encore la bonne opportunité.

Depuis l'annonce de la disponibilité du talent de 26 ans, une piste revient avec insistance : le Miami Heat. Très rapidement, un intérêt de la formation floridienne a été évoqué. Et sur le papier, cette possibilité est effectivement intrigante.

A Miami, Morant pourrait débarquer dans un environnement et une "culture" capable de le relancer. Avec Pat Riley et Erik Spoelstra pour l'entourer, il pourrait enfin avoir un véritable encadrement pour exprimer son talent. Même sportivement, le Heat cherche un meneur explosif depuis plusieurs années.

Et après plusieurs opportunités ratées sur le marché, l'actuel 8ème de la Conférence Est a même l'occasion de potentiellement réaliser "une bonne affaire" car la valeur du natif de Dalzell a connu une chute libre.

Pour ne rien gâcher, il se dit même que Morant donne sa préférence à Miami ! Tous les ingrédients sont donc réunis pour un deal gagnant-gagnant ? Visiblement non...

Ja Morant, un intérêt du Heat "surestimé" ?

En effet, selon les informations du média ESPN, le Heat n'est en réalité pas si chaud pour récupérer Ja Morant. Au cours des derniers jours, l'intérêt floridien pour le #12 des Grizzlies aurait été "surestimé".

Avec le contexte autour du joueur (notamment ses déboires extrasportifs), beaucoup d'observateurs ont réalisé un raccourci - presque un peu trop facile - avec le Heat, connu pour sa "culture" et sa capacité à encadrer des éléments parfois perçus comme problématiques.

Mais à en croire ESPN, Morant ne correspond pas au plan de Miami sur le long terme. Sous contrat jusqu'en 2028, avec un salaire entre 39 et 45 millions de dollars, il représente un trop gros risque sur la durée.

Dans l'immédiat, Riley dispose d'une priorité absolue : garder une flexibilité financière très importante pour la Free Agency 2027. Des joueurs comme Giannis Antetokounmpo, Donovan Mitchell et Nikola Jokic seront potentiellement disponibles. Et le Heat veut absolument avoir la force de frappe pour mettre la main sur un grand nom.

Cette volonté semble crédible car elle colle avec la situation contractuelle de l'effectif actuel. Après la saison 2026-2027, Miami dispose seulement de deux joueurs sous contrat : Bam Adebayo et Nikola Jovic. Une situation idéale pour partir à l'assaut des meilleurs agents libres en 2027.

En récupérant Morant, le plan changerait totalement sur les années à venir. Et le Heat doit-il vraiment prendre un tel risque ? La question mérite de se poser.

Tout peut aussi dépendre du prix à payer. En tout cas, cela explique aussi pourquoi le marché paraît très réduit pour Ja Morant.

