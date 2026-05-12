Ja Morant : les Grizzlies prêts à tourner la page

L’histoire entre Ja Morant et les Memphis Grizzlies pourrait toucher à sa fin cet été. Selon ESPN et le journaliste Tim MacMahon, Memphis chercherait activement une porte de sortie pour son meneur vedette, indépendamment du résultat de la loterie NBA.

Dans le podcast The Hoop Collective, Tim MacMahon a affirmé que le troisième choix récupéré lors de la Draft Lottery ne changerait rien aux plans de la franchise.

« Je peux dire que le résultat de la loterie n’aura aucun impact sur l’approche concernant Ja Morant », a expliqué le journaliste d’ESPN. « Les Grizzlies vont essayer de trouver un nouveau point de chute à Ja, peu importe leur position dans la loterie. »

Après une saison catastrophique conclue avec seulement 25 victoires et le troisième pire bilan de la conférence Ouest, Memphis semble désormais engagé dans une reconstruction profonde. La franchise avait déjà envoyé Jaren Jackson Jr. au Utah Jazz avant la trade deadline dans un énorme échange comprenant notamment trois futurs premiers tours de Draft.

Longtemps présenté comme le visage du projet des Grizzlies, Ja Morant a lui vécu une saison compliquée, entre blessures, rumeurs de transfert et nouvelles interrogations autour de son avenir. Le meneur n’a disputé que 20 matches cette saison, pour des moyennes de 19,5 points et 8,1 passes décisives.

Il y a encore quelques années, Memphis semblait pourtant avoir trouvé sa superstar de long terme autour de laquelle construire. Finaliste de conférence en 2022 et considéré comme l’un des joueurs les plus spectaculaires de la NBA, Ja Morant incarnait alors l’avenir de la franchise.

Mais entre les blessures, les polémiques extrasportives et les difficultés sportives récentes, le contexte a radicalement changé. Désormais, tout indique que les Grizzlies cherchent à repartir sur un nouveau cycle.