Ja Morant, le meilleur meneur NBA ? Les Grizzlies lancent le débat

Avant le coup d’envoi de la saison, Ja Morant avait fait grincer quelques dents en s’autoproclamant parmi les cinq meilleurs meneurs de la ligue. Ça pouvait sembler présomptueux. Mais ses actes donnent encore plus de poids à ses mots. Parce qu’après quelques mois, le joueur des Memphis Grizzlies s’affirme comme une superstar en puissance.

Un All-Star, bien évidemment. Sur ça, il ne devrait même pas y avoir de débat avec de telles statistiques et une excellente quatrième place pour la franchise du Tennessee, la surprise à l’Ouest.

« Il est spécial. Les gens se demandent s’il doit être All-Star. Je pense que nous devrions plutôt commencer un autre débat. Est-il le meilleur meneur de la ligue ? C’est ça, la vraie question », ose son coéquipier Desmond Bane.

Ja Morant a encore fait forte impression lundi soir. 36 points, 6 rebonds, 8 passes et une victoire éclatante contre les Brooklyn Nets, l’un des favoris pour le titre. Le quatrième match de suite à 30 points ou plus pour le jeune homme et un cinquième succès de rang pour les Grizzlies.

Ja Morant, Embiid : Les 5 performances marquantes de la nuit en NBA

Alors, meilleur meneur NBA, ça semble peut-être encore un peu haut. Stephen Curry reste évidemment au-dessus. Chris Paul a son mot à dire, même s’il évolue dans un registre complètement différent. Damian Lillard, Luka Doncic et Kyrie Irving sont sans doute plus talentueux et leurs accomplissements parlent en leur faveur. Mais en se limitant à la saison en cours, Morant est pour l’instant au-dessus des trois derniers nommés. Pour l’instant.

Ce qui est sûr, c’est qu’il est désormais entré dans la discussion comme un grand. Ja Morant continue de progresser et il passe réellement un cap pour sa troisième année chez les pros. Il tourne à plus de 25 points par match, 49% aux tirs, 40% à trois-points, 5,7 rebonds et 6,7 passes. Le tout en drivant sa franchise et en se comportant comme un patron sur le terrain. Et le meilleur reste sans doute à venir.