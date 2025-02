Ja Morant ne sera pas tradé, affirment les Grizzlies

Les Memphis Grizzlies n'ont que moyennement apprécié la rumeur autour d'un possible trade de Ja Morant durant l'intersaison. Zach Kleiman, le General Manager de la franchise, a calmé tout le monde. Interrogé par Drew Hill du Daily Memphian, Kleiman a déclaré :

"Je ne peux pas en vouloir aux autres dirigeants de fantasmer à propos d'un trade de Ja. Mais ce ne sont rien d'autre que des fantasmes. On ne le tradera pas. Continuez donc à le sous-estimer et à sous-estimer cette équipe, cette ville. Nous laisserons nos performances parler d'elles-mêmes sur le terrain. Je ne vais pas donner du crédit à cette ineptie et j'ai hâte que l'on rejoue au basket".

Les choses vont toujours très vite en NBA et certaines déclarations ont parfois mal vieilli. En l'état, les Grizzlies n'ont en tout cas aucune intention de se séparer de leur meneur All-Star. Memphis pointe à la 2e place de la Conférence Ouest et Ja Morant, bien qu'ayant manqué une vingtaine de matches depuis le début de la saison, tourne à 20.7 points, 7.4 passes et 4.3 rebonds de moyenne, à 44% d'adresse.

Si son comportement continue d'être exemplaire en dehors du terrain et que les Grizzlies ne passent pas totalement à côté de leur campagne de playoffs, il y a effectivement peu de risques de le voir être échangé. Néanmoins, dans l'émission "The Real Ones" de The Ringer, Howard Beck expliquait le weekend dernier qu'il lui avait été conseillé de garder un oeil sur la situation de Ja Morant cet été au cas où tout ne se passerait pas comme prévu pour la franchise du Tennessee.

Ja Morant, un trade surprise pendant l'été ?