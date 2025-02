Ja Morant, un trade surprise pendant l’été ?

Les Memphis Grizzlies font une superbe saison régulière et ont de bonnes chances de finir dans le top 4 de la Conférence Ouest. Une issue pas si évidente sur la ligne de départ, lorsque l'on s'interrogeait sur la capacité des Grizzlies à réintégrer Ja Morant et à retrouver la dynamique collective qui a précédé la traversée du désert du meneur All-Star. Ce qui est plutôt étonnant, c'est que Memphis est performant cette saison sans avoir vraiment besoin que Morant n'ait totalement retrouvé son meilleur niveau. Il n'a même joué que 32 matches sur 54 possibles.

Dans l'émission "The Real Ones" de The Ringer, Howard Beck explique qu'il lui a été conseillé de garder un oeil sur la situation de Ja Morant cet été. Il n'y a, à cette heure, pas d'inimitié entre le meneur et sa direction, mais il fait partie des stars dont le trade pourrait survenir alors que l'on ne s'y attend pas forcément. Au cas où Memphis aurait du mal à réussir une bonne campagne de playoffs, surtout si Morant n'est pas impactant, il faudra surveiller l'intersaison du côté des Grizzlies.

Ja Morant est sous contrat jusqu'en 2028 avec Memphis et touchera près de 45 millions de dollars sur la dernière année de ce deal. Cette saison, il tourne à 20.7 points, 7.4 passes et 4.3 rebonds de moyenne, à 44% d'adresse. En 2021-2022, l'ancien de Murray State avait signé sa meilleure saison avec près de 27 points et 7 passes à 49%.

Dans un autre registre, il a indiqué ce weekend qu'il réfléchissait à tenter sa chance au Slam Dunk Contest du prochain All-star Game, un exercice auquel il ne s'est pas encore prêté.

Ja Morant et Giannis Antetokounmpo au Dunk Contest 2026 ?