Ja Morant et Giannis Antetokounmpo au Dunk Contest 2026 ?

Le règne de Mac McClung au Slam Dunk Contest commencerait-il à titiller un peu les stars NBA ? Après le troisième sacre de l'ancien de Georgetown, en two-way contract avec Orlando, quelques réactions sur les réseaux indiquent qu'il y a réflexion chez certains grands noms ! Le premier à avoir dégainé, c'est Ja Morant.

"Mac est peut-être bien en train de me décider à dunker", a tweeté le meneur des Memphis Grizzlies, avant un petit call-out sur deux légendes du concours : Zach LaVine et Aaron Gordon.

Dans la foulée, Giannis Antetokounmpo a carrément promis à Morant de le suivre l'année prochaine.

"Si tu le fais, je le fais avec toi", a posté Giannis, avant de préciser : "Il faut juste que je m'échauffe trois semaines avant le contest".

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) February 16, 2025